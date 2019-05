Hoe Meunier van vaste basisklant nu op weg is naar exit bij PSG QJ

14 mei 2019

12u57

Bron: L'Équipe, L'Avenir 0 Rode Duivels Het lijkt er steeds meer op dat Thomas Meunier deze zomer vertrekt bij PSG. Ondanks een sterk begin van het seizoen, verdween Meunier naar de achtergrond in Parijs. Zowel speler als bestuur bereiden zich voor op een vertrek, meldt de Franse sportkrant L’Équipe.

Het seizoen begint nochtans voortvarend voor de Ardennees. Na een bronzen medaille op het WK, zakt Thomas Meunier (27) vol goede hoop af naar het Parc des Princes. “Het bestuur rekent op mij, ze willen mijn contract (dat tot de zomer van 2020 loopt, red.) verlengen. En ondanks de interesse van een aantal grote ploegen is het duidelijk dat ik bij PSG wil blijven", aldus Meunier op 9 augustus 2018 in L’Avenir.

Vaste waarde

De eerste vier maanden van het seizoen 2018/19 is Meunier, geholpen door de afwezigheid van Dani Alves, dan ook een vaste waarde onder trainer Thomas Tuchel. Eind september komt hij helemaal onder stoom: hij scoort in drie opeenvolgende wedstrijden, tegen Liverpool, Rennes en Reims.

Geen vuiltje aan de lucht dus voor de Belg, lijkt het. Tot begin november, wanneer Meunier in de Champions Leaguewedstrijd tegen Napoli vroegtijdig naar de kant moet. Coach Tuchel vindt dat hij zijn rol als flankspeler niet goed invult en laat dat met duidelijke gebaren merken, er lijkt iets gebroken. In de volgende wedstrijd, tegen Monaco, zit Meunier op de bank. Hij is titularis af.

Zijn trainer verwijt Meunier weinig tactische flexibiliteit en een gebrek aan nauwkeurigheid in zijn voorzetten. Wanneer de ex-Bruggeling in februari dan toch nog eens zijn kans krijgt in de Parijse elf, valt hij uit met een hersenschudding. Sinds dan glijdt de Belg verder af: door een knie- en dijblessure komt Meunier niet meer aan de bak.

Ik heb weet van Engelse interesse. Ik heb nooit verstopt dat mijn voorkeur naar de Premier League gaat Thomas Meunier in L’Avenir (23 april)

Het Parijse bestuur maakt geen aanstalten om Meuniers contract te verlengen. De ex-Bruggeling laat na de landstitel in april ook zelf uitschijnen dat het zijn laatste maanden in Parijs zouden kunnen zijn: “Ik kan begrijpen dat mijn persoonlijke zaak in de koelkast is gestopt, maar omdat er nog niets is veranderd, lijkt de boodschap duidelijk genoeg. Het zou me een beetje irriteren dat het zo eindigt, zonder de kans te hebben om in schoonheid af te sluiten. Maar ik heb weet van Engelse interesse. Ik heb nooit verstopt dat mijn voorkeur naar de Premier League gaat.”

Like voor Manchester United

Gefluisterd wordt dat het uitblijven van een contractverlenging, onder meer, te maken heeft met Meuniers revalidatie. Daarin zou hij niet meer dan het noodzakelijke hebben gedaan om terug te keren. Zijn gespannen relatie met de PSG-fans helpt Meunier evenmin. Nadat hij eerder een foto van Olympique Marseille, PSG’s grootste rivaal, likete, spotten de Parijse supporters in april opnieuw een ‘verkeerde’ like van Meunier. Dit keer op een post van Manchester United, en dat slechts twee weken nadat de Mancunians de Champions Leaguedroom van PSG doorprikten.

Het is een publiek geheim dat de Rode Duivel een hevige supporter is van Manchester United, hij ging er dit seizoen, samen met een videoanalist van PSG, zelfs een wedstrijd bekijken. Door problemen met het luchtverkeer keerde Meunier nadien te laat terug op het trainingsveld in Parijs. Meunier beseft dat hij aan zijn laatste weken bij PSG bezig is.