Hoe de ongeslagen reeks van Rode Duivels tegen Oranje tot stand kwam: rode Kluivert, een doelpuntenkermis en de start van het huidige succes

16 oktober 2018

15u54 2 Rode Duivels Zorgt Oranje voor de verrassing en wint het straks in het hol van de Belgische leeuw? De voorbije resultaten zijn de Rode Duivels alvast gunstig gezind, want het is al van 1997 geleden dat Nederland de Derby der Lage Landen nog eens kon winnen. In tussentijd keken de buurlanden elkaar zeven keer in de ogen met twee Belgische zeges en vijf gelijke spelen tot gevolg.

Totaal aantal duels tussen België en Nederland: 126

Winst België: 41

Winst Nederland: 55

Gelijkspel: 30

Doelpunten België: 219

Doelpunten Nederland: 279

13 juni 1998: spijkerhard gelijkspel op het WK (0-0)

Het WK van 1998 in Frankrijk begon voor Nederland en België met een beladen burenduel. Oranje werd vooraf dan wel als de favoriet aangeduid, maar bondscoach Georges Leekens broedde met zijn Rode Duivels wel op een plannetje. Om spelers als Dennis Bergkamp en Patrick Kluivert uit de wedstrijd te houden en zo vanuit een sterke organisatie vooral de rangen gesloten houden. Dat lukte ook met onder meer twee interventies van Eric Deflandre op de doellijn. In de 82ste minuut raakte Kluivert onder meer door de vele gemiste kansen gefrustreerd en deelde hij een elleboogstoot uit aan Lorenzo Staelens. Het kwam de Nederlander op een rode kaart te staan van Pierluigi Collina. Resultaat: 0-0 (hieronder te bekijken vanaf 1'02"). Na ook nog gelijke spelen tegen Mexico en Zuid-Korea verlieten de Rode Duivels het WK al na de groepsfase.

4 september 1999: spektakelstuk met tien doelpunten (5-5)

Vriendschappelijk dan. Al ging het er een jaar later niet meteen amicaal aan toe met acht gele kaarten en een rood karton voor Marc Wilmots. Dat er ook tien doelpunten vielen, maakte het helemaal knotsgek. “Deze wedstrijd sloeg helemaal nergens op”, vertelde kapitein Frank de Boer achteraf. Het was ook de avond waarop de genaturaliseerde Branko Strupar zijn eerste doelpunten maakte voor België. Hij zette de Rode Duivels op een 0-2-voorsprong, maar onder meer dankzij een knappe solo van Edgar Davids kwamen de Nederlanders weer langszij. Na een hattrick van Patrick Kluivert leek Oranje aan het langste eind te trekken totdat Emile Mpenza de 5-5 in doel jaste.

29 maart 2000: Kluivert weer de boeman (2-2)

De huidige achterhoede van de Rode Duivels mag van geluk spreken dat Patrick Kluivert zijn schoenen al een tijd aan de haak heeft gehangen. Hij wist namelijk het doel wel staan tegen onze landgenoten. Na zijn hattrick prikte Kluivert er in de volgende oefeninterland, dat opnieuw op een gelijkspel eindigde, weer twee tegen de touwen. Nochtans waren de Rode Duivels op een 2-0-voorsprong gekomen via Gert Verheyen en Emile Mpenza.

20 augustus 2003: Het Nederlands visitekaartje van Sonck (1-1)

Nieuwe Derby der Lage Landen, nieuw gelijkspel. Drie jaar na het laatste treffen stonden de buren weer lijnrecht tegenover elkaar. Iemand die zich maar al te graag wilde bewijzen, was Wesley Sonck. De spits had net een transfer versierd naar Ajax en gaf zijn visitekaartje al meteen af. Met een rake kopslag zette hij de Rode Duivels op voorsprong. Na de tegentreffer van Makaay werden Philip Cocu en Olivier De Cock nog uitgesloten zodat de opnieuw felbevochten derby eindigde met 20 spelers.

29 mei 2004: piepjonge Kompany helpt mee aan 0-1-zege

Winnen in het hol van de Nederlandse leeuw. Welke Belg droomt daar nu niet van? Dat kregen de Rode Duivels een jaar later voor mekaar. De toen nog 17-jarige Vincent Kompany zag hoe Mbo Mpenza een strafschop wist te versieren. Ondanks het striemend fluitconcert legde Bart Goor vanop de stip de Nederlanders het zwijgen op. Een flinke opsteker voor de troepen van Aimé Antheunis want de Rode Duivels verloren de drie oefenwedstrijden voor het duel met Nederland.

15 augustus 2012: Mertens: “Het begin van ons succesverhaal” (4-2-zege)

Een zwoele zomeravond. Op 15 augustus 2012 maakte de huidige Belgische succesgeneratie een doorstart. Net voor het uur zag het er nochtans niet goed uit voor onze landgenoten. De oranje troepen van Louis van Gaal kwamen 1-2 voor, maar dan gooide Marc Wilmots Dries Mertens tussen de krijtlijnen. Als speler van PSV was die gebrand om te schitteren tegen de Nederlanders. “Mijn ploegmaats plaagden me met de Belgische ploeg”, vertelde Mertens daarover. Het lachen zou hen vergaan, want met een doelpunt en twee assists boog Dries Mertens de achterstand eigenhandig mee om. “Het was een beetje het begin van ons succesverhaal”, dacht Mertens gisteren op de persconferentie nog terug aan die wedstrijd.

9 november 2016: het achterwerk van Veltman (1-1)

Roberto Martínez tekende nog maar net de lijnen uit bij de Rode Duivels en begon in Nederland aan een proefproject. Met Dries Mertens, zoals hij dat bij Napoli deed, als valse 9 in de spits. “De trainer heeft toen iets geprobeerd, dat liep niet zo goed”, herinnert Dries Mertens zich nog. Op de bekende grond in de Amsterdam ArenA beging ex-Ajacied Jan Vertonghen een penaltyfout op Lens waarna Davy Klaassen de strafschop voorbij invallersdoelman Simon Mignolet trapte. Uiteindelijk redde Yannick Carrasco het Belgische vel. Of meer bepaald het achterwerk van Joël Veltman. Via het lichaamsonderdeel van de Nederlandse verdediger verdween het leer in doel.

