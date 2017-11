Hoe bot kun je zijn als bondscoach? Column Hugo Camps Hugo Camps

Januzaj en Depoître hebben geen minuut speeltijd gekregen in de oefenwedstrijden van de Rode Duivels. Ze werden heropgevist voor het nationale team en mochten vervolgens verkleumen op de bank. Hoe bot kun je zijn als bondscoach? Een beetje peoplemanager had de hunkerende invallers een kwartiertje laten opdraven. Al was het maar voor de eer van vrienden en familie. Het zou het non-spektakel van de gevestigde waarden niet ontsierd hebben. Maar kennelijk mist de bondscoach de hitte van de mens. Technocraat tot in zijn diepste wezen – de ziel als mechaniekje.