Hier resideren de Rode Duivels vanaf vandaag

13 juni 2018

09u10 3

De ‘Moscow Country Club’ in Nahabino, op amper 30 kilometer van het hectische centrum van Moskou, daar zullen de Rode Duivels vanaf vanavond hun tenten opslaan. Een luxueus golfresort te midden een gigantisch domein. De kamers zijn voorzien van satelliettelevisie, op grote schermen. Naast het (uit België ingevoerde) bed en een bureau is er ook een badkamer met vloerverwarming en een zithoek. Als Roberto Martínez zijn Rode Duivels tactisch wil voorbereiden, heeft hij de conferentiezalen inclusief technische snufjes maar voor het uitkiezen.

Vlak bij de hoofdingang ligt het gigantische ‘Sports Complex’, met alle mogelijke voorzieningen. Binnen is er een fitnesszaal, grote televisieschermen incluis. In andere zalen staan biljart- en pingpongtafels. Er staat ook een grote balletzaal ter beschikking, perfect geschikt voor indooroefeningen. En dan is er nog het grote indoorzwembad, annex Finse en Turkse sauna. Ook buiten kunnen de Rode Duivels alle kanten uit. Golf, tennis, minigolf, beachvolleybal... het kan allemaal. Het domein beschikt zelfs over een strand. De prijs? Een verblijf met zeven overnachtingen kost 590 euro.