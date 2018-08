Hier draait het straks om in de Nations League Pieter-Jan Calcoen & Frank Dekeyser

31 augustus 2018

12u17 0 Rode Duivels VTM heeft de uitzendrechten voor alle kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels voor het EK 2020 en WK 2022 gekocht. In dat pakket zitten dus ook de matchen in de UEFA Nations League, een nieuw toernooi dat de vriendschappelijke duels (grotendeels) zal vervangen. Maar hoe zit het systeem in elkaar? Wij leggen uit hoe de aanloop naar het EK 2020 eruitziet.

FASE 1 | Groepswedstrijden

> September-november 2018

De UEFA verdeelt de 55 deelnemers in vier divisies. In divisie 1 zitten de beste twaalf landen (met normaal gezien België). Divisie 2 telt eveneens twaalf teams en divisie 3 vijftien teams. In divisie 4 zitten de zwakste zestien teams. Elke divisie bestaat uit vier groepen van drie of vier ploegen, die onderling twee keer tegen elkaar spelen. Het is nog onduidelijk hoe de loting zal gebeuren. De vier groepswinnaars van divisie 2, 3 en 4 promoveren, de vier laagst geplaatste teams van divisie 1, 2 en 3 degraderen. De groepswinnaars van divisie 1 spelen in juni 2019 de Final Four.

België zit in divisie 1 en dit is het programma:

11/09 om 20.45: IJsland - België

12/10 om 20.45: België - Zwitserland

15/11 om 20.45: België - IJsland

18/11 om 20.45: Zwitserland-België

FASE 2 | Final Four

> Juni 2019

Aan deze fase nemen de vier groepswinnaars van divisie 1 deel - met dus mogelijk ook België als kanshebber. Via halve finales (heen en terug) en een finale op neutraal terrein is de inzet de eindwinst. Concreet gaat het om een nieuwe prijs op het internationale toneel, die telkens in de oneven jaren zal plaatsvinden. In deze Final Four vallen geen EK-tickets te bemachtigen. De UEFA voorziet wellicht wel een geldsom.

FASE 3 | Play-offs voor EK-tickets

> Maart 2020

Via de play-offs staan vier EK-tickets op het spel. De vier groepswinnaars uit de vier divisies spelen onderling - via halve finales en een finale - om een EK-ticket. Als één of meerdere groepswinnaars al een ticket veroverd hebben via het klassieke kwalificatieparcours (zie hieronder), dan worden die plekken ingenomen door de beste nog niet geplaatste landen uit die divisie. Al is dat niet noodzakelijk het geval: hebben bijvoorbeeld al tien divisie 1-landen zich via de klassieke weg geplaatst voor het EK, dan krijgt divisie 2 twee extra plekken voor de play-offs.

EK-kwalificatiewedstrijden

> Maart-november 2019

Het kwalificatietoernooi zoals we het kennen, blijft gewoon bestaan. De tien groepswinnaars en de tien tweedes mogen rechtstreeks naar het EK. Dit blijft de makkelijkste weg naar de eindronde, zeker voor een topland als België.

EK 2020

> Juni-juli 2020

In totaal nemen 24 landen deel aan de eindfase van het EK. Vier daarvan hebben hun ticket verworven via de UEFA Nations League, de overige twintig op de klassieke manier.