Het zou onze man niet verbazen mocht het er zò aan toe zijn gegaan, de avond voor tactische training in aanloop naar wedstrijd tegen Brazilië Sven Spoormakers

07 juli 2018

14u19 0 Rode Duivels Dit verhaal is fictie. Maar het zou ons niet verbazen als het er in het hotel van de Rode Duivels zò aan toe zou zijn gegaan, de avond voor de tactische training in de aanloop naar de wedstrijd tegen Brazilië. Want als bondscoach Roberto Martinez één ding zeker weet, dan dit: hij moet, misschien meer dan hun voeten, het voetbalverstand van zijn sterkhouders gebruiken. En dat doe je zo:

Bondscoach Roberto Martinez loopt ijsberend in zijn kamer in de Moscow Country Club. Morgen moet er tactisch worden getraind voor de kwartfinale tegen Brazilië. Hij heeft de gretigheid van zijn Rode Duivels gevoeld. Het zelfvertrouwen, zelfs na de moeilijke match tegen Japan. Maar nu is er méér nodig, want Neymar en co stop je niet zomaar af. Hij loopt de gang op en klopt aan bij Kevin De Bruyne. 'En Kevin, wat denk je', vraagt hij, maar dan in het Engels. 'Hoe pakken we de Brazilianen aan?' Waarop Kevin: 'Ze willen de bal, dus laten ze ruimte in hun rug. Zeker Marcelo.'

Martinez knikt en stapt peinzend de kamer uit. Een deur verderop klopt hij aan: 'Eden?' - 'Kom binnen, coach!', roept hij vanop zijn bed. En dan tegen zijn vrouw aan de andere kant van Facetime: 'De coach heeft me nodig, schat. Ik bel straks wel terug, als je dan nog wakker bent.' 'Hoe voel je je?', vraagt Martinez. -'Goed, goed. Uitgerust, vooral. Geen pijntjes. Veel goesting.' Martinez zet zich aan het voeteneind van het bed - daar is nog veel plaats, want Hazard heeft maar korte beentjes. 'Ik was net bij Kevin. Hij suggereerde dat we van de ruimte in de rug van Marcelo gebruik moeten maken. Wat denk jij?' Hazard bijt even peinzend op zijn onderlip en zegt: 'Goed idee. Maar dan zit Meunier met een probleem, want hij moet én Marcelo én Neymar houden.' -'Je hebt gelijk', antwoordt Martinez. Hij staat op, wrijft over zijn kale hoofd en loopt bijna tegen de deur aan.

Op de gang bonken de beats van harde rap, ondanks de geluidswerende deuren. 'Ah, Romelu is nog wakker', denkt Martinez en klopt op de deur - geen antwoord, natuurlijk: daarvoor staat de muziek in de kamer té luid. Hij klopt nog eens. Of beter: hij bonkt met zijn vuisten hard op de deur. Plots is het stil en twee seconden later staat Martinez oog in oog met een geschrokken Lukaku. 'Wat is er, coach?' -'Niets, jongen. Ik wou gewoon een praatje komen maken, maar met die luide muziek hoorde je me niet aankloppen.' Lukaku excuseert zich en opent de deur. 'Kom binnen, coach. Let niet op de rommel.’ Lukaku ruimt in zeven haasten zijn kamer op – hier een kous, daar een onderbroek, ginder nog een t-shirtje. ‘Zeg Rom’, begint Martinez, ‘weet je nog hoe we bij Everton soms speelden tegen topploegen?’ –‘Jaja, met mij op rechts in balverlies.’ ‘Zou dat tegen Brazilië kunnen werken?’ –‘Het zal wel zijn! Maar dan moet Kevin een rij hoger spelen. Dan kan hij centraal druk zetten op de centrale verdediger en als we de bal hebben, kan hij mij of Eden aanspelen. Maar wat doe je dan met Dries?’ –‘Op de bank zetten, vrees ik. Goeienavond, Rom. Tot morgen!’

Martinez weet wat hem nu te doen staat: met Mertens praten. ‘Dries? Heb je even?’, vraagt hij. ‘Ik broed op een tactisch plan, en ik heb er met Kevin, Eden en Rom al over gepraat. Het vervelende is: ik heb Marouane daarvoor nodig op het middenveld.’ –‘Ik begrijp het al, coach. Geen probleem. Het team gaat voor’, antwoordt Mertens, al moet hij toch even een druppeltje bittere gal doorslikken. Hij zag het al voor zich: een snelle tegenaanval bij 0-0 in de 89ste minuut, een spurt met spieren die janken van het melkzuur, een dribbel, nog een schijnbeweging en dan, boem, keihard in de kruising. Mertens de held van het land, zouden de kranten koppen. Dan moet het maar zo in de finale, tegen Kroatië of Zweden. ‘Misschien heb ik je nodig, Dries. Wees scherp. Een flits in de verlengingen. Of zelfs de beslissende strafschop trappen. Jij kan dat.’

Martinez’ smartphone piept. Een Whatsapp van Kevin De Bruyne: ‘Kom je nog even langs?’ Martinez wenst Mertens een goeie nacht en vertrekt. Op de kamer van De Bruyne liggen Hazard en Lukaku op het bed, Kompany en Vertonghen zitten in de zetel, Courtois heeft zichzelf op een stoel geplooid. ‘Romelu heeft ons uitgelegd wat je plan is. We hebben even de koppen bij elkaar gestoken, en we hebben een paar ideetjes die we er willen aan toevoegen’, zegt Hazard. Er wordt op de deur geklopt: Witsel, Fellaini en Alderweireld hebben alle drie een stoel bij. ‘Ik denk dat Meunier al slaapt’, zegt De Bruyne. ‘Hij heeft mijn bericht nog niet gezien. Ik zal ‘m gaan halen. En moet ik Chadli ook meebrengen, coach?’

Het loopt tegen middernacht. Martinez slikt van ontroering een krop in de keel door. Met deze jongens is winnen tegen Brazilië geen verre droom.