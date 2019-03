Het vraagteken achter zijn naam mag weg: ook Lukaku out voor Rusland én Cyprus Niels Poissonnier & Kristof Terreur

20 maart 2019

05u00 0 Rode Duivels Het vraagteken achter zijn naam mag weg. Ook Romelu Lukaku is out voor Rusland en Cyprus. Maandagavond laat verliet hij al het hotel.

Twee à drie weken staat Lukaku aan de kant. De MRI-scan in Mechelen, eergisteren, bracht dezelfde diagnose met zich mee als die van Manchester United eerder. Te veel last aan de voet. Schade opgelopen in Parijs, tijdens zijn krachttoer tegen PSG, toen hij met twee goals de poort naar de kwartfinales van de Champions League openbeukte. Lukaku verbeet in het daaropvolgende weekend nog de pijn tegen Arsenal, maar de kwartfinale van de FA Cup tegen Wolverhampton van afgelopen zaterdag liet hij aan zich voorbijgaan.

Dat Lukaku maandag tóch naar de Rode Duivels afzakte, was niet meer dan een acte de présence. Dezelfde avond nog pakte hij zijn rugzak om het Martin’s Red Hotel in Tubeke alweer te verlaten.

Zijn ploegmaats wisten dan al een poos dat Martínez in deze interlandbreak niet op onze recordschutter zou kunnen rekenen. Een aderlating, zonder twijfel. Lukaku was in zijn laatste 19 wedstrijden voor de Rode Duivels goed voor maar liefst 22 doelpunten. Da’s exact veertig procent van de totale productie. Michy Batshuayi heeft straks grote schoenen te vullen.

Manchester United hoopt intussen zijn spits fit te krijgen tegen de komst van FC Barcelona, op 10 april. Lukaku rekent daarvoor op Lieven Maesschalck, zijn vertrouwenspersoon. Telkens wanneer de aanvaller met een fysiek kwaaltje kampt of geblesseerd is, reist hij naar Antwerpen af om te revalideren bij de kine van onze nationale ploeg.