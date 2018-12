Het slotwoord van 2018 is voor Roberto Martínez: “Brazilië? Ik wílde dat mijn spelers zich zorgen maakten” Stephan Keygnaert en Niels Poissonnier

31 december 2018

03u00

Bron: Eigen berichtgeving 3 Rode Duivels Over voetbal raken u of wij of bondscoach Roberto Martínez nooit uitgepraat. Met een gulle lach en met plezier maakte Martínez tijdens deze eindejaarsdagen tijd vrij om onze redactie te bezoeken, en om tijdens een hapje en een drankje het voetbaljaar 2018 te overlopen. Vijftien markante namen – het slotwoord is aan de bondscoach. Deze krant wenst Roberto Martínez hierbij een gelukkig en voorspoedig 2019.

1. Hans Vanaken

«Hij kan nog progressie maken in België»

«Hans is de speler die in de laatste twee jaar de grootste progressie heeft gemaakt in de Jupiler Pro League. Altijd zie je bij hem die technisch goede controle. Hans wil steeds de bal, hij kan in de box opduiken en scoren. Maar vooral de ­volwassenheid waarmee hij loopt te voetballen, is indrukwekkend. Sinds zijn eerste selectie neemt hij opvallend meer verantwoordelijkheid bij Club Brugge. En ook bij nationale ploeg zie ik hem telkens weer groeien. Hij was verlegen in het begin. Hans is nu eenmaal een relaxte jongen, die de aandacht niet opeist. Hans paste zich direct aan, hij maakte indruk op me. Zijn eerste ­selectie was een keerpunt in zijn carrière, denk ik.

It pushed him on. Het belangrijkste is dat Hans de ­nodige vrijheid krijgt op een veld. Tussen de positie van nummer ‘9’ en die van nummer ‘6’ moet hij de ruimte krijgen.»

Welke competitie ligt hem het best, denkt u?

«Wel... Ik denk dat Hans profiteert van een trainer als Ivan Leko die de ploeg, maar vooral ook het gelóóf van die ploeg, naar een hoger niveau tilt. Ik geloof dat Hans ook na dit seizoen in België nog progressie kan maken.»

