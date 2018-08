Hét plan als Henry vertrekt: Roberto Martínez wil Timmy Simons als assistent SK/RN/TTV

25 augustus 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 7 Rode Duivels In zijn zoektocht naar een nieuwe T3 denkt Roberto Martínez aan Timmy ­Simons (41). Huidig T3 Thierry Henry heeft een aanbod van Bordeaux.

Gisteren konden wij u al meegeven dat Roberto ­Martínez aan een Belgische T3 denkt. Nu is het ­duidelijk dat het om Timmy Simons gaat, die sinds juli aan de slag is bij Club Brugge als assistent van Ivan Leko. Simons zou de opvolger kunnen worden van Thierry Henry, die donderdagavond een gesprek had met de Amerikaanse overnemers van Girondins Bordeaux. Daar werd niet meteen een beslissing ­genomen, maar bij de bond geven ze Henry dit weekend de tijd om zich te beraden over zijn toekomst. Verlaat Henry de Rode Duivels, dan is Simons de ­eerste piste om zijn rol over te nemen.

Telefoontje

Donderdagavond bracht Martínez zijn intenties over aan Bart Verhaeghe, de voorzitter van Club Brugge die als ondervoorzitter van de voetbalbond nauw verbonden is met de Rode Duivels. Naar ­verluidt is Verhaeghe flink geschrokken van het ­telefoontje van de bondscoach. De voorzitter zal de piste de volgende dagen aftoetsen bij Vincent ­Mannaert, Ivan Leko en Timmy Simons zelf. Maar het mag duidelijk zijn dat Verhaeghe Simons niet opgenomen heeft in de technische staf van Club Brugge om hem enkele maanden later alweer kwijt te geraken. Verhaeghe zou graag hebben dat Simons zijn werk bij de landskampioen afmaakt. Hij heeft Martínez dan ook gevraagd naar zijn alternatieven. Die heeft hij gekregen, maar duidelijk is wel dat de assistent van Leko de eerste piste is.

Dát Martínez aan Timmy Simons denkt, is niet ­onlogisch. De ex-Rode Duivel kent het reilen en ­zeilen bij de nationale ploeg als zijn broekzak. Tegelijk weet de bondscoach welk vlees hij met Simons in de kuip heeft. Toen Christian Kabasele twee jaar geleden uitviel voor de interland tegen Estland, haalde Martínez Simons bij zijn selectie. In de met 8-1-gewonnen wedstrijd mocht Simons op 13 november 2016 enkele minuten voor tijd invallen. Zo veroverde hij niet alleen zijn 94ste cap, maar werd hij met zijn 39 jaar, 11 maanden en 2 dagen ook de oudste Rode Duivel ooit in een officiële interland. Met zijn 94 caps staat Timmy Simons overigens nog altijd op de vierde plaats op de eeuwige ranglijst van de Rode Duivels.

Vrijdag selectie én nieuwe staf

Het blijft nog even afwachten wat Thierry Henry gaat doen, maar als de Fransman vertrekt, zal er over Simons nog gesproken moeten worden tussen de voetbalbond en Club Brugge. Volgende week vrijdag maakt Roberto Martínez zijn selectie bekend voor de interlands tegen Schotland en IJsland, en dan wil de coach ook zijn nieuwe staf presenteren. De vervanger van Graeme Jones als T2 zou uit de ­entourage van de bondscoach komen.