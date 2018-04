Het oordeel van de analist Roberto Martínez: "Vergeet systemen, De Bruyne speelt met ruimtes" Kristof Terreur

03 april 2018

06u00 0 Rode Duivels Tik, tak. Tik, tak. De Premier League danst op het ritme van Man City. Een pass elke 5 seconden op Everton. De zoveelste demonstratie van ­klokwerk Pep. Op cruise control ­draaide centraal wieltje Kevin De Bruyne, niet eens ­uitblinker, mee. Een verrukte bondscoach over zijn metamorfose.

«Ge kunt dat niet vergelijken.» Standaard de botte eerste zin als De Bruyne wordt gevraagd wat het verschil is tussen zijn rol bij Manchester City en die bij de Rode Duivels. Ander systeem, andere spelers rondom hem, minutieuze programmatie door Pep Guardiola. «Wij zijn in de voorbereiding allemaal zo gedrild dat we perfect van mekaar weten waar we zullen lopen», zegt De Bruyne. De demonstratie op Everton was het gevolg van afstelwerk van 22 maanden. Van honderden gerichte oefeningen op training, van de juiste coaching en inzichten en van een miljardeninvestering in complementaire spelers. Maar maak dat de doorsnee voetballiefhebber maar eens wijs.

