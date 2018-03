Hét moment van de match: de invalbeurt van Radja (en waarom speelde hij opnieuw met kapotte kousen?) VDVJ en GVS

27 maart 2018

23u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Als statement richting de bondscoach kon het tellen. Toen Radja Nainggolan net voor het uur zijn opwachting maakte aan de zijlijn, begon het Koning Boudewijnstadion - nochtans pover gevuld - te kolken.

De middenvelder kreeg zelfs een staande ovatie toen hij na negen maanden afwezigheid zijn wederoptreden maakte voor de Rode Duivels. Nainggolan genoot er zichtbaar met volle teugen van. De grijns op zijn gezicht tijdens de wissel sprak immers boekdelen. Vervolgens weerklonk ook minutenlang 'Radja is een held'. Kan tellen als boodschap, benieuwd of Roberto Martínez bij het maken van zijn WK-selectie in mei nog eens terugdenkt aan zijn achterban.

Ook opvallend: de kousen waarmee de middenvelder van AS Roma over het veld dartelde. Mét grote gaten. Daardoor zit er minder druk op de kuiten om krampen te voorkomen. Ook bij zijn Italiaanse club knipt Radja vaak eigenhandig openingen in de kousen en ook Gareth Bale deed het al meermaals.