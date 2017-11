Het lijkt wel het einde van de wereld: in deze troosteloze omgeving moeten Rode Duivels trainen in Rusland Niels Poissonnier in Rusland

10u39 25 HLN a Rode Duivels Neen, van het oefencomplex waar de Rode Duivels zich straks in Rusland zullen klaarstomen voor hun WK-matchen, wordt -voorlopig- niemand vrolijk. Oefencomplex is een groot woord: één veld in een voormalig sportcentrum dat ze er willen opwaarderen, maar voorlopig elke vorm van WK-grandeur mist. “We hebben nog wat tijd nodig", luidt het.



Dat de Russen tijd nodig hebben, is een flink understatement van Sergey Gubarev, de bouwheer van het toekomstige oefencentrum van de Rode Duivels in Moskou. Op drie maanden tijd is er evenwel amper iets veranderd aan de locatie, die zich bevindt in Bedovsk, op een kwartier rijden van Nahabino, waar de Duivels verblijven in het golfresort 'Moscow Country Club' en waar ze vanuit het zwembad een WK-wedstrijd kunnen meepikken. Nahabino bevindt zich op 30 kilometer van het hectische centrum van Moskou. "Een oase van rust", aldus Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de KBVB. "En gezien de faciliteiten (zie ook video's van de gymzaal hieronder, nvdr) en rekening houdend met de afstand, het best mogelijke hotel." Alleen groep G kan België nog enigszins op andere gedachten brengen (lees hier waarom), maar die kans is miniem.

De 'Moscow Country Club' staat alvast in schril contrast met het oefencentrum. Oordeelt u vooral zelf op basis van de beelden en video's. Geen Dolce of Armani hier. Van de geplande tribune, links van het veld, of het perscentrum, dat aan de rechterkant zou opgetrokken worden, is er voorlopig weinig te bespeuren. “Maar tegen april moet het af zijn”, zucht Sergey. Dat wordt nog een flinke klus...

BELGA

BELGA

HLN De buitenkant van het oefencentrum

HLN De buitenkant van het oefencentrum

BELGA

BELGA

BELGA

HLN a

BELGA

BELGA

BELGA

In schril contrast: het golfresort 'Moscow Country Club':

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA