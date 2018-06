Hét kapsel, hun favoriete gerecht of de tegenstander die ze willen ontlopen? Vertonghen en Mertens beantwoorden vragen van Duivelse fans Jef Artois

20 juni 2018

18u45 0 Rode Duivels Rode Duivels Dries Mertens en Jan Vertonghen namen deze namiddag de tijd om vragen van supporters te beantwoorden via een Facebook Live. Ze hadden het over hun tegenstanders, het kapsel van Mertens... en wat ze vanavond gaan eten.

Een vaak voorkomende vraag is wie de Rode Duivels het liefst willen vermijden op het WK? Na even nadenken zegt Mertens Brazilië, een mening die ook Vertonghen deelt. Ook Frankrijk is een geduchte tegenstander die ze liever niet tegenkomen.

Wat eten de Rode Duivels vanavond? Het antwoord zal u misschien verbazen: frietjes! Wel een gezonde variant: niet gebakken in frietvet maar in de oven.

En wat met dat geblondeerd kapsel van Dries Mertens? "Ik wou gewoon eens wat anders", lachte de Leuvenaar, die er verder weinig over kwijt wil.