Het kanon van Erwin Vandenbergh: zes keer Belgisch topschutter en eeuwige glorie met treffer tegen Argentinië Mike De Beck

21u12 0 BELGAIMAGE Rode Duivels Romelu Lukaku zet zich voorlopig op een derde plek als beste Belgische spits aller tijden. Na Luc Nilis en Erwin Vandenbergh. Dat vraagt om een overzicht over de beste aanvallers uit ons land volgens 'Big Rom'. In dit overzichtstuk: de doelpunten van Erwin Vandenbergh.

Bij de Rode Duivels: 20 goals in 48 wedstrijden

Op 20-jarige leeftijd maakte Erwin Vandenbergh voor het eerst zijn opwachting bij de Rode Duivels. De jonge snaak speelde in december 1979 zijn eerste cap in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland en meteen was het raak voor de aanvaller. Hij hielp ons land met een treffer mee aan de 3-1-zege. Uiteindelijk speelde hij op het EK van 1980 in Italië wel telkens mee in de drie groepswedstrijden, maar zweeg het kanon van Vandenbergh telkens.

REPORTERS

WK 1982: trefzeker tegen Argentinië

In de aanloop naar het WK van 1982 in Barcelona speelde Vandenbergh zeven WK-kwalificatiewedstrijden waarin hij vijf keer de netten deed trillen. Eens op het WK liet Vandenbergh nog maar eens zien dat hij een neus voor doelpunten had. In de legendarische openingswedstrijd tegen Argentinië maakte Vandenbergh - met de gevleugelde woorden van commentator Rik De Saedeleer "daar is em, daar is em"- het enige doelpunt. Het was wel het enige doelpunt van Vandenbergh op vijf wedstrijden van dat WK.

EK 1984: doelpunt tegen Joegoslavië

Met het oog op het EK voetbal van 1984 in Frankrijk speelde Vandenbergh vijf EK-kwalificatiewedstrijden mee waarin hij vier keer wist te scoren. In de drie groepswedstrijden op het EK in Frankrijk zorgde Vandenbergh in de eerste partij met een treffer mee voor de 2-0-zege tegen Joegoslavië.

WK 1986: aansluitingstreffer tegen Mexico

Vandenbergh schopte het op het WK in 1986 mee tot de halve finale, maar veel speelde hij er niet. In de WK-kwalificatiewedstrijden wist hij in vier wedstrijden een keer te scoren en dat deed hij ook op het WK. Tegen Mexico zorgde hij voor de enige Belgische treffer in de 1-2-nederlaag.

Bij Lierse: drie keer op rij topschutter

Erwin Vandenbergh streek op 17-jarige leeftijd neer op het Lisp, maar het was pas in het seizoen 1979-1980 dat hij helemaal ontbolsterde. In dat seizoen was Vandenbergh uiterst efficiënt en scoorde hij maar liefst 39 keer. Ook de volgende twee seizoenen scoorde hij aan de lopende band. Vandenbergh werd opnieuw twee keer topschutter met 24 en 25 doelpunten. In 1981 stak hij de Gouden Schoen op zak.

?

Bij Anderlecht: Europese glorie

De topspits uit Ramsel had een toptransfer te pakken. Het werd uiteindelijk het Astridpark. Opnieuw werd Vandenbergh topschutter (dit keer met 20 doelpunten) waardoor hij zo zichzelf vier jaar op rij tot de beste spits van België kroonde. Ook op Europees vlak gaat het Anderlecht voor de wind. Paars-wit won de UEFA Cup en ook in het seizoen 1985-1986 werd Vandenbergh topschutter met 27 treffers. Nummer vijf dus.

Bij Lille: buitenlands avontuur

Vandenbergh versierde zijn toptransfer en ging zijn geluk beproeven in het buitenland. Hij speelde uiteindelijk vier seizoenen in Frankrijk en speelde er 120 wedstrijden in de Franse eerste klasse. In totaal scoorde Vandenbergh 38 keer voor de Franse club.

Photo News

Bij Gent: nog een keer topschutter

Vandenbergh keerde graag terug naar België waar hij nog voor AA Gent uitkwam. Ook daar wist de aanvaller het tot topschutter te schoppen in de Belgische competitie. Maar nadien ging het bergaf met Vandenbergh. De spits kwam steeds minder aan scoren toe en na nog een passage bij RWDM sloot de topspits zijn carrière uiteindelijk af op 36-jarige leeftijd.