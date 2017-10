Het is bijna zover: tien jaar recordinternational Vertonghen in tien Duivelse video's DMM

Het is bijna zover voor Jan Vertonghen. Onze linksachter bij de Rode Duivels speelt straks tegen Cyprus zijn recordinterland. 97 wedstrijden voor de Belgische nationale ploeg, dat is er eentje meer dan Jan Ceulemans. Dat vraagt om uniek beeldmateriaal.

1. Het debuut

Het is toenmalig bondscoach René Vandereycken die Vertonghen zijn eerste kans gunt bij de Rode Duivels. "Dit was het ideale moment om hem eens te proberen. Hij blonk eigenlijk in niets uit, maar kon vanalles een beetje. Ik zag er vooral een middenvelder in." Vertonghen speelt tegen Portugal dan ook niet toevallig voor de defensie. De jonge debutant ziet Nani en vooral Helder Postiga uitpakken met twee heerlijke goals in het Koning Boudewijnstadion. Aan het slot van de wedstrijd verplicht hij tegenstander Hugo Almeida wel tot een rode kaart. België verliest uiteindelijk met 1-2.

2. Eerste goal

Twee jaar na zijn debuut is het een eerste keer echt raak voor Vertonghen. De toenmalige Ajacied toont zich op verplaatsing tegen Tsjechië met een puike prestatie op het middenveld. De recordinternational in spe zorgt in de twaalfde minuut al voor de openingstreffer met een kenmerkend atoomschot, dit terwijl Hubnik, Baros en Rozehnal een sterk Tsjechië later in de wedstrijd naar een simpele 3-1 leiden.

3. De aanvoerdersband

Bij afwezigheid van onder meer Timmy Simons, Thomas Vermaelen en Vincent Kompany krijgt Vertonghen voor de oefeninterland tegen Montenegro (2012) verrassend de kapiteinsband toebedeeld. De nieuwbakken kapitein, intussen voltijds verdediger bij de nationale ploeg krijgt de tricolore in de handen gestopt van niemand minder dan interim-bondscoach Marc Wilmots. "Het is een eer om deze aanvoerdersband te dragen, ik had ze graag met een overwinning beloond."

4. De kentering

Na jaren van malaise keren de Rode Duivels in augustus 2012 eindelijk hun kar. Uitgerekend in de Derby der Lage Landen tonen onze nationale voetbalhelden onder kersvers bondscoach Marc Wilmots eindelijk wat ze in hun mars hebben. Vertonghen, de nieuwe aanwinst van Tottenham, scoort uitgerekend tegen zijn tweede vaderland. Nederland weet van geen hout pijlen maken en gaat op een broeierige avond in het Koning Boudewijnstadion met 4-2 de boot in.

5. De gids

Nauwelijks een maand na de deugddoende zege tegen Nederland starten de Rode Duivels hun kwalificatiecampagne voor het WK in Brazilië. Tegenstander met dienst is Wales. Op bezoek in Cardiff zijn het de verdedigers die België over de streep trekken. Kompany scoort in de eerste helft, Vertonghen stelt de eerste drie punten veilig diep in de tweede helft met een geweldige vrije trap (vanaf 4:25). De weg is nog lang, maar Brazilië lonkt.

6. De noodrem

In juni 2014 is het na een mooie kwalificatiecampagne eindelijk zover, het WK in Brazilië. De Rode Duivels zijn na een afwezigheid van twaalf jaar weer present op een groot toernooi. In de eerste wedstrijd tegen Algerije loopt het ei zo na meteen faliekant af. Vertonghen trekt aan de noodrem bij Feghouli en geeft Algerije zo een unieke kans op een eerste WK-zege. Mertens en Fellaini zetten het foutje van Jan recht in een memorabele wedstrijd.

7. Doelpuntenmaker op het WK

Het is de droom van ieder jongetje, scoren op het wereldkampioenschap voetbal. In de derde groepswedstrijd in Brazilië ziet ook kapitein Vertonghen die jeugddroom in vervulling gaan. Met een stevige rebound zorgt hij voor de derde Belgische overwinning in Brazilië. De Rode Duivels stoten zo als groepswinnaar door naar de achtste finales.

8. De blessure

Ook op het volgende grote toernooi tekent België weer present. Het EK in Frankrijk moet hét ultieme doel van Vertonghens voetbalgeneratie worden, maar helaas draait de Duivelse kans op glorie helemaal in de soep. De Belgen kunnen een gunstige uitgangspositie na de groepsfase nooit verzilveren. Vertonghen ontbreekt in de verloren kwartfinale tegen Wales zelfs met een enkelblessure. Studio Brussel steekt de toekomstige recordinternational met een leuk filmpje een hart onder de riem.

9. Het atoomschot

Het is zowaar een replica van het tweede videofragment uit dit lijstje, maar het is eveneens Jan Vertonghen ten voeten uit voor de Rode Duivels. Net wanneer het even minder gaat tegen Griekenland staat de linkspoot van Tottenham op. Vertonghen tekent met een atoomschot voor zijn zevende internationale goal in tien jaar tijd.

10. De recordinternational

Na tien jaar bij de Rode Duivels verschijnt Vertonghen in en tegen Bosnië aan de aftrap van zijn 96ste voetbalinterland. De centrale verdediger eist in de wedstrijd waarin hij recordinternational Jan Ceulemans evenaart een opvallende rol op. Het nummer vijf bij de Rode Duivels gaat in de eerste helft schromelijk in de fout, maar met een 8ste doelpunt voor de nationale ploeg zet Vertonghen de boel eigenhandig weer recht.