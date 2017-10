Het beste nieuws uit Sarajevo: we zijn bij loting op 1 december altijd reekshoofd Wouter Devynck

20u54 0 Photo News Rode Duivels Dankzij de felbevochen 3-4 in Sarajevo mogen de Rode Duivels zich bij de loting voor het WK in Rusland opmaken voor het statuut van reekshoofd. Alleen mits een uitschuiver dinsdag tegen Cyprus komt dat nog in het gevaar, maar daar gaan we nu niet meteen van uit, toch.

16 oktober wordt een mooie datum voor de Rode Duivels. Dan wordt de nieuwe FIFA-ranking vrijgegeven. Op basis daarvan worden de reekshoofden voor de WK-loting bepaald - 32 landen verdeeld over 4 potten. Naast gastland Rusland en titelverdediger Duitsland gaan op 1 december in het Kremlin ook de eerste zes landen op de ranglijst in pot 1. In de praktijk zijn dat de eerste zeven, omdat Duitsland er als huidig nummer één altijd bij zal zijn.

Het statuut van reekshoofd is belangrijk, omdat je op die manier andere toplanden in pot 1 ontloopt in de groepsfase, naast Duitsland ook nog Brazilië, Portugal of Argentinië. Dat zijn op dit moment de enige naties die België nog voorgaan. De Rode Duivels staan voorlopig op plaats vijf, voor het verrassende Polen en Zwitserland. Dankzij de zege in en tegen Bosnië-Herzegovina van vanavond en die van dinsdag tegen Cyprus -daarvan mogen we toch uitgaan- blijven we altijd minstens op de zesde stek. Ook stijgen kan nog, maar dan enkel als Portugal en Argentinië de mist in gaan.

