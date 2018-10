Henry naar Monaco, maar wanneer? Martínez verzekert: "Hij zal vandaag op de bank zitten" KTH

12 oktober 2018

07u17 0 Rode Duivels Thierry Henry, T2 van Roberto Martinez bij de Rode Duivels, wordt nadrukkelijk in verband gebracht met AS Monaco, dat gisteren afscheid nam van Leonardo Jardim. De bondscoach verzekerde echter dat de Fransman morgen naast hem op de bank zal zitten tijdens het Nations League-duel met Zwitserland.

Thierry Henry (41) is bijna weg bij de Rode Duivels. Monaco ontsloeg gisteren trainer Leonardo Jardim. De Franse legende volgt hem op, alleen over het tijdstip bestaat nog onduidelijkheid. De assistent-coach zit vanavond tegen Zwitserland nog op de bank. De laatste keer? Roberto Martínez speelde het spelletje mee. Martínez: "Ik kan jullie garanderen dat hij tegen Zwitserland op de bank zal zitten. Nadien zal er een dag komen waarop jullie misschien gelijk krijgen over de bestemming van Thierry Henry."

Dinsdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Nederland. Met Henry? "Jullie moeten me die vraag nog eens stellen na de wedstrijd tegen Zwitserland. Het belangrijkste op dit moment is de voorbereiding op die match, we willen ons niet laten afleiden. Na het duel met Zwitserland kunnen we er opnieuw over praten", besloot Martinez.

Martinez kijkt uit naar eerste thuismatch als 's werelds nummer één

"Het wordt onze eerste thuismatch sinds het WK en de eerste sinds we nummer een van de wereld zijn. We staan te popelen om eraan te beginnen", verklaarde de bondscoach daarover.

Het duel tussen België en Zwitserland lijkt meteen beslissend te zullen worden voor de groepswinst. Beide landen dienden IJsland in hun eerste wedstrijd immers een zware nederlaag toe. "De 180 minuten tegen Zwitserland worden cruciaal", beseft Martinez. "Het gaat tussen ons om de groepswinst. De laatste match wordt in Zwitserland gespeeld. Daar zullen we dus weten wat er moet gebeuren, maar dat maakt deze eerste confrontatie niet minder belangrijk. Allebei willen we in juni de final four spelen. We onderschatten het belang van dit toernooi niet. Op het WK waren alle halvefinalisten Europees. Dit toernooi is er dus één van wereldniveau."

"Morgen willen we de supporters samen met ons zien vieren. Het is de eerste keer dat we in Brussel spelen sinds onze derde plaats op het WK en na 29 wedstrijden kunnen we voor het eerst als nummer een voor eigen publiek aantreden. Dat mochten we sinds mijn aantreden nog niet beleven en het wordt dus iets speciaal."

"Zwitserland heeft een volwassen elftal", analyseert Martinez de tegenstander. "Ze hebben enkele spelers die net op de top van hun kunnen zitten, zoals Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri, ervaren spelers als Stephen Lichtsteiner (die tegen België wel rust wordt gegund) en Yvan Sommer en jongeren als Denis Zakaria. Hun coach Vladimir Petkovic is ook ervaren en tactisch flexibel. Het is een te duchten elftal, één van de beste van Europa. In hun jongste wedstrijden tegen topteams speelden ze 1-1 gelijk tegen Spanje en Brazilië. Ik verwacht me aan een erg moeilijke wedstrijd."