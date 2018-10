Henry, in verband gebracht met Monaco, zal volgens Martinez "morgen op de bank zitten" Redactie

11 oktober 2018

16u11

Bron: Belga 0 Rode Duivels Thierry Henry, T2 van Roberto Martinez bij de Rode Duivels, wordt nadrukkelijk in verband gebracht met AS Monaco, dat vandaag afscheid nam van Leonardo Jardim. De bondscoach verzekerde echter dat de Fransman morgen naast hem op de bank zal zitten tijdens het Nations League-duel met Zwitserland.

"Er is niets nieuw, behalve dat het deze keer om Monaco gaat, de club waarvoor hij debuteerde", verklaarde Martinez. "Maar ik kan jullie garanderen dat hij vrijdag tegen Zwitserland op de bank zal zitten. We gaan die wedstrijd goed voorbereiden, want ze is heel belangrijk voor ons. Nadien zullen jullie op een dag misschien gelijk krijgen over waar Thierry Henry heengaat."

Dinsdag oefenen de Rode Duivels nog tegen Nederland. Met Henry? "Jullie moeten me die vraag nog eens stellen na de wedstrijd tegen Zwitserland. Het belangrijkste op dit moment is de voorbereiding op die match, we willen ons niet laten afleiden. Na het duel met Zwitserland kunnen we er opnieuw over praten", besloot Martinez.