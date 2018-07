Heel wat fans willen viering Batshuayi op 'FIFA 19' Redactie

02 juli 2018

18u48 4

De 'dab' of een salto zijn al mogelijke manieren om een doelpunt te vieren op het computerspelletje 'FIFA 18'. Maar heel wat fans roepen op om aan de versie van 2019 nog een viering toe te voegen, die van Michy Batshuayi. De spits van de Rode Duivels vierde tegen Engeland de treffer van Adnan Januzaj door de bal weg te knallen, maar via de paal belandde het leer pardoes in het gezicht van 'Batsman'. Mogelijk wordt de aanvaller volgend seizoen dus ook tijdens elk potje FIFA aan dat pijnlijke moment herinnerd...

Todos nos hemos sentido alguna vez Michy Batshuayi… 😬 (el que diga que no…👉🏼🤥) #TodosSomosBatshuayi #BatshuayiBeStrong pic.twitter.com/hD8302cDVn J. Marcos Rubio Pino(@ marcosrubiopino) link