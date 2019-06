Heeft Roberto Martínez een WhatsApp-groep met de Rode Duivels? Redactie

04 juni 2019

19u20

Bron: Qmusic 0 Rode Duivels In een nieuwe aflevering van ‘De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over’ hoorden Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe onze bondscoach Roberto Martínez uit. In de podcast hadden ze het onder meer over de hobby’s van de Spanjaard, zijn gezin en natuurlijk de Rode Duivels.

Wat is de hobby van Roberto Martínez naast voetbal?

Maarten en Dorothee vroegen zich af waar onze bondscoach zich zoal buiten voetbal mee bezighoudt. “Ik kijk voetbal. Het klinkt misschien vreemd, maar naar voetbal kijken voor mijn plezier is het meest ontspannende dat er is. Daarnaast doe ik zelf ook graag sport, vooral competitieve sporten, zoals padel. Maar dat is niet altijd even makkelijk, omdat je met meerdere moet zijn om het te kunnen beoefenen.”

Heeft Roberto Martínez een WhatsApp-groep met de Rode Duivels?

De Q-dj’s wilden weten of Martínez in een WhatsApp-groep zit met de Rode Duivels. “Nee, we hebben andere, formelere manieren om met elkaar te communiceren. Ik denk wel dat de spelers hun eigen groepschat hebben. Ik ben er zeker van dat ze veel meer plezier hebben als de coach er niet mee in zit”, lacht Martínez.

Martínez: “Ik nam mijn vrouw mee op huwelijksreis naar het WK”

“Ik heb mijn vrouw voor onze huwelijksreis meegenomen naar het WK voetbal in 2010. Samen hebben we een maand van Zuid-Afrika genoten”, vertelde de Spanjaard aan het duo wanneer ze het over reizen hadden. “Ik ben er zeker van dat iedereen kan genieten van reizen of dingen doen buiten je comfortzone als je mensen rond je hebt waarvan je houdt. Als ik moet reizen, dan reis ik met mijn gezin en genieten we samen van de ervaring.”

Uitbreiding in het gezin Martínez

Één van de meest gegoogelde vragen over de bondscoach is: wie is de vrouw van Martínez? “Ik heb haar ontmoet in 2000 toen ik speelde voor Motherwell FC in Schotland. We zijn nu negentien jaar samen en deze zomer zijn we tien jaar getrouwd.” Maarten en Dorothee waren nieuwsgierig of Martínez iets gepland heeft. “Nog niet, want er staat veel te gebeuren in de komende maanden. Zo staan onder andere de twee wedstrijden van de Rode Duivels op de planning en in augustus verwachten we een kindje. Het wordt een spannende zomer.”

De volledige podcast kunt u hieronder bekijken: