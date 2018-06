Hector Cuper, bondscoach van Egypte, wil tegen Rode Duivels "meerdere voorzorgen nemen" TLB

05 juni 2018

20u38

Bron: Belga 0 Rode Duivels Egypte is vanavond met wat vertraging aangekomen in België voor de oefeninterland van morgen (20u45) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion tegen de Rode Duivels. "We zullen tegen België meerdere voorzorgen moeten nemen", bekende de Egyptische bondscoach Hector Cuper voor de start van de training.

"We weten dat we tegen een sterk team spelen met veel kwaliteiten. We willen op de eerste plaats de offensieve opbouw verstoren, zodat de spitsen niet in positie komen. Onze tactiek zullen we echter niet helemaal aan de tegenstander aanpassen: we zijn al drie jaar aan het opbouwen en willen zien wat we kunnen tegen een land als België", vertelde de 63-jarige Argentijn.

Vorige week toonde Egypte met een scoreloos gelijkspel tegen Colombia in Italië al geen walk-over te zijn. "We waren blij met het niveau dat we haalden, vooral in de eerste helft. We moeten echter leren van er in de laatste twintig à dertig minuten ook nog uit te komen. Desalniettemin was het een goede ervaring voor ons."

Gans Egypte hoopt dat sterspeler Mo Salah tijdig fit geraakt voor het WK. De aanvaller van Liverpool sukkelt met een schouderblessure na een onzacht contact met Real-verdediger Sergio Ramos in de finale van de Champions League en is er tegen België alvast niet bij. Voor het overige zijn er geen blessures in de selectie van Cuper. "Salah heeft nu fysieke achterstand, want door zijn schouderblessure kon hij niet normaal trainen. We hopen hem voor onze eerste WK-wedstrijd tegen Uruguay speelklaar te hebben. Zeker zijn we daar niet van, maar we hebben vertrouwen en doen ons best. We mogen echter niet te veel van één speler afhangen. Als hij toch niet fit raakt, zoeken we een oplossing om hem zo goed mogelijk te vervangen."

Voor Cuper is het al het tweede bezoek aan ons land. Twintig jaar geleden nam hij het met Real Mallorca in de achtste finales van de Europabeker voor Bekerwinnaars op tegen Racing Genk. De heenwedstrijd werd toen in het Koning Boudewijnstadion gespeeld. "Ik herinner me het nog vaag, het is dan ook al lang geleden. Wat er precies tijdens die wedstrijd gebeurd is, kan ik je niet meer vertellen. Over het algemeen was die periode bij Mallorca wel fantastisch."

Bij Egypte heeft doelman Essam El-Hadary 45 lentes op de teller. Als hij in Rusland in actie komt, wordt hij de oudste speler ooit op een WK. "Daar ben ik heel blij mee, het is mooi om met ons land na 28 jaar nog eens aan een WK te kunnen deelnemen. Hopelijk kunnen we naar de tweede ronde."