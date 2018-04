Hebben de Rode Duivels dan toch een WK-lied te pakken? Deze inzending valt op zijn zachtst gezegd op... Redactie

15 april 2018

13u57

Bron: Eigen berichtgeving 11

Rapper Damso mag niet meer voor het officiële WK-lied van de Rode Duivels zorgen, maar geen nood: er komt hulp uit onverwachte hoek. De Nederlandse zanger Rinus, bekend van de YouTube-hit 'Met Romana op de scooter', schiet te hulp. Op de tonen van 'Ole, Ole, Ole (The Name Of The Game)' van 'The Fans' maakte de man een eigen WK-hymne voor de Rode Duivels. Voor Oranje moest hij er toch geen schrijven...