Hazard: "We kunnen niet elke match met 4-0 winnen" - Courtois ziet verbeterpunten na tegengoal: "Die fout was niet nodig"

12 oktober 2018

23u05

Rode Duivels "Van vanavond moeten we enkel de overwinning onthouden." Zélfs de in bloedvorm verkerende Eden Hazard kende moeite met een oerdegelijk Zwitserland. Een overzicht van enkele Duivelse reacties.

“Dit was geen makkelijke wedstrijd", stak Hazard van wal voor de microfoon van VTM. "Zwitserland is een sterk team, ook aan de bal. Vooral de eerste helft was erg lastig. Gelukkig scoren we na rust twee mooie goals. Dat de Zwitsers terugkwamen van een achterstand, bewijst dat het een lastige opponent is. We kunnen niet elke wedstrijd met 4-0 of 5-0 winnen. In Zwitserland gaan we ook voluit voor de zege – uiteraard.”

"We weten dat zij tegen IJsland twee goals scoorden op standaardfase – dan is die fout voorafgaand aan de gelijkmaker niet nodig", was Thibaut Courtois na afloop enigszins kritisch. "Op het WK hebben we gezien dat deze ploeg mentaal sterk is en naar de laatste vier wil in de Nations League. Vandaag was het geen oefenmatch, maar een volwaardige match. Het ging goed op en af. Zwitserland deed ons op bepaalde momenten pijn. Het is dus goed om te zien waar we beter kunnen doen tegen dit soort ploegen."

"Het was heel hard werken", verklaarde Yannick Carrasco dan weer. "Zwitserland speelde een prima match, maar we zijn zeer blij met deze drie punten. Het is positief dat we deze match uiteindelijk toch konden winnen. Voor Lukaku is het heel leuk dat hij weer twee keer kon scoren. Mentaal is dat belangrijk."