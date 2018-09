Hazard: "Niet makkelijk om hier te komen winnen" MH

11 september 2018

22u53

Bron: VTM 0 Rode Duivels In het eerste halfuur had zélfs hij het niet onder de markt, na rust dartelde Eden Hazard alweer rond als een jong veulen. Met een strafschopgoal toonde hij de Rode Duivels de weg.

"Niet slecht, hé", reageerde de kapitein. "Er zijn natuurlijk nog zaken die beter kunnen, maar al bij al was dit een goede teamprestatie. Het is geen makkelijk gegeven om hier te komen winnen. Voor Romelu (Lukaku, red.) is het leuk dat hij opnieuw twee goals maakt. Goed voor zijn vertrouwen. En we worden weer nummer één op de wereldranking. Da’s mooi."

"Na het goede WK is nu het doel om ons te kwalificeren voor het EK. Het is leuk dat met de Nations League er ook om een trofee wordt gespeeld. Uiteraard willen we in die Nations League ook zoveel mogelijk matchen winnen."

Chadli: "Blij met eerste minuten"

Voor Nacer Chadli zit een periode van blessureleed erop. De WK-ganger kijkt dan ook met de glimlach naar wat komen zal. "Ik ben heel blij dat ik mijn eerste minuten van het seizoen heb gemaakt. Ik heb sinds mijn blessure 3 à vier weken getraind. Nu moet ik zorgen dat ik fit blijf en zoveel mogelijk matchen kan spelen voor mijn nieuwe club, AS Monaco."