Hazard: "Kinderen maken me af als ik verlies"

05 juli 2018

18u05

Het is erop of eronder voor onze Rode Duivels morgen. Dan nemen ze het in de kwartfinales van het WK op tegen voetbalreus Brazilië. Er zal wellicht veel druk liggen op de schouders van Eden Hazard. En die kan zich geen slechte wedstrijd veroorloven zo blijkt: “Mijn kinderen maken me af na een nederlaag”. Telefacts Zomer brengt vanavond een portret van de sterspeler.

Daarin leren we Hazard kennen als een echte familieman. Zijn gezin gaat boven alles. Hij is bijvoorbeeld de enige Chelseaspeler die op afzondering in de namiddag eerst een paar uren naar huis mag bij zijn kinderen. “De coach weet ook dat hij anders toch niet de beste Hazard op het veld krijgt”, vertelt een ex-ploegmaat.

Maar zijn kinderen zijn bijzonder streng voor hun papa. “Ik heb het moeilijk met een nederlaag”, zegt Hazard. “Als ik dan thuiskom, maken mijn kinderen me af.”

"Vreselijk kapsel"

In de Telefacts Zomer over Hazard komen we ook het een en ander te weten over hoe de Rode Duivel er vroeger uitzag. "Die kleine had echt een vreselijk kapsel", lacht zijn boezemvriend Christian Benteke.

