Hazard en Lukaku trekken recht wat Ciman en Boyata kromtrekken De fratsen van Robbedoes & Kwabbernoot Stephan Keygnaert

22u59 0 Photo News Eden Hazard en Romelu Lukaku rolden een Mexicaan of vijf op bij de opener. Rode Duivels Het is tegen Mexico pijnlijk duidelijk geworden dat de duur van het verblijf van de Rode Duivels op het WK in Rusland zal bepaald worden door de gezondheidstoestand van Vincent Kompany en zijn luitenanten Alderweireld en Vertonghen. Er zullen Russische avonden zijn dat Hazard en Lukaku de losse eindjes niét meer aan elkaar kunnen knopen.

Mexico, het land van de Maya’s, van de Guacamole, van de Tequila, en van de stranden van Cancun…

België, het koninkrijk van de chocolade, het bier, en van… Eden Hazard.

Toen voor de rust niks – of toch heel weinig – liep zoals gepland, en de Rode Duivels éigenlijk doorlopend achter de bal holden, was Hazard in z’n eentje een gesel voor de Noord-Amerikaanse bezoekers.

Vijfenveertig minuten Hazard en zijn tien soldaatjes.

Mexico had de bal en was dominant tussen de twee doelgebieden. Hun positiespel was een nachtmerrie voor de nooddefensie van België, waar Ciman en Boyata – Robbedoes & Kwabbernoot – zochten naar hun comfortzone.

Courtois was attent op een ver schot van Layún.

De eenmansploeg kwam uit het niets op voorsprong. Hazard draaide even voorbij de middenlijn enig mooi weg van zijn mannetje, bediende Lukaku, waarna Eden was meegelopen om de rebound toegestaan door Ochoa in doel te lopen (1-0).

De Duivels hadden geen controle over wat er gebeurde. Te veel afval in de voeten van Witsel, Tielemans en zélfs De Bruyne. Niet goed genoeg achterin.

Zo zou Ciman een horroravond beleven. Het begon met een penaltyovertreding – Guardado zette om (1-1).

Onze nummer 10 bleef het vlijtig proberen – Ochoa redde bij zijn eerste paal.

Caramba

De inbreng tijdens de rust van Mertens en vooral van Dembélé gaf meer schwung aan de ploeg. Hazard kreeg daarmee gelukkig enkele lijfwachten. En met een gelukje zette Lukaku de thuisploeg weer op voorsprong (2-1). Romelu had dán al zijn match gespeeld.

Dat kan niet gezegd van de pappenheimers in de verdediging. Boyata en Ciman: caramba!

Twee diepe ballen gedropt in het achterveld van de Rode Duivels leidden tot evenveel doelpunten. Bij het eerste zette Lozano én Boyata én Ciman in hun hemd, bij het tweede draaide hij rond Ciman om daarna in twee tijden weergaloos af te werken (2-3).

Photo News Zowel Boyata als Ciman hadden onder andere boter op het hoofd bij de 1-1 van Guardado.

Het snelle combinatievoetbal en de vele positiewissels bij Mexico leidden ertoe dat bij de Duivels achterin veel communicatie, leiding en tactisch inzicht nodig was.

Dat kun je Kompany, Alderweireld en Vertonghen (en ook nog wel Vermaelen) gerust overlaten, maar daarachter gaapt de dorre vlakte. Steppe met cactussen.

Zonder de titularissen geraken we denkelijk niet eens in een kwártfinale van het WK.

Proficiat, Romelu

Of het moet zijn dat de spitsen telkens rechttrekken wat hun collega’s krombuigen. Maar dan kom je in een soort kansspel terecht zoals we dat zagen vanavond in het laatste halfuur. Hazard, Mertens en Lukaku vooraan in de racewagen en niet omkijken of er in de kofferbak mannetjes uitvallen. Alles of niks. Voetbal aan twee snelheden, zonder nog veel overleg.

Maar zie: net in alle wanorde kon Lukaku nóg maar eens scoren (3-3). Zijn tweede van de avond, waarmee hij gedeeld Belgisch topschutter aller tijden wordt met Paul Van Himst en Bernard Voorhoof.

Proficiat, Romelu.

Hij en Hazard kregen hun verdiende applausvervanging. Op hen kun je rekenen.

Is Roberto Martínez veel wijzer geworden? Dat de Rode Duivels niet zonder Hazard kunnen, wisten we al. En dat de defensie de achilleshiel blijft, ook. Net zoals bekend is dat deze ploeg té vaak alle controle kwijt is over een wedstrijd.

’t Is nog steeds té vaak roulette.

Photo News Voor de wedstrijd werd onder meer Josip Weber geëerd op de Heizel.

Photo News Guardado viert zijn gelijkmaker.

Photo News Ciman luistert naar de instructies van zijn coach.

BELGA Ook de geblesseerde Radja Nainggolan was in het stadion om zijn maats aan te moedigen.

Photo News Overleg bij Roberto Martinez en Thierry Henry.