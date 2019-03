Hazard en Alderweireld eerlijk ondanks simpele zege: “Het was geen grootse prestatie” MH

24 maart 2019

22u56

Bron: VTM 0 Rode Duivels Na twee speeldagen in de EK-kwalificatiecampagne behouden de Rode Duivels hun perfect rapport. Cyprus ging vanavond makkelijk voor de bijl (0-2). Lachende gezichten na afloop, al bleven Eden Hazard en Toby Alderweireld er nuchter onder.

“Ik hoop dat er nog veel wedstrijden en goals die tot een overwinning leiden, zullen volgen”, sprak jubilaris Hazard. “Na het tweede doelpunt hadden we de match in handen - we hadden controle. Het was geen grootse prestatie, mede dankzij het moeilijk te bespelen veld. Maar we hebben onze job volbracht. We hebben getoond dat we ook deze wedstrijden serieus nemen. Iedereen gaf op het veld het maximale.”

Zes op zes, beter kan je niet aan een kwalificatiecampagne beginnen. “Al kon het vandaag wel wat beter, vooral aan de bal”, was ook Toby Alderweireld eerlijk. “Maar met zes op zes zijn we de campagne uiteraard goed begonnen. We wilden goed aan de wedstrijd starten, om hen geen sprankeltje hoop te geven. Daarna was de kwaliteit wel minder. Het doel is om de eerste plaats te halen, met zoveel mogelijk goals en zoveel mogelijk punten.”