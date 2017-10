HAZARD - CYPRUS 4-0 (met ook nog eentje van Lukaku) Hans Op de Beeck

22u37 0 BELGA Rode Duivels België - Cyprus: naast een feestmatch vooral eentje die prominent in de statistienboekjes zal staan. Met 43 doelpunten evenaren we het Duitse record van aantal gemaakte kwalificatiegoals. Met 28 op 30 haalden de Duivels nooit meer kwalificatiepunten. En nooit scoorde een Belg meer dan de 11 stuks van Lukaku. Al was het vooral de avond van de broers Hazard. Voor het eerst samen aan de aftrap zorgden Eden en Thorgan voor de eerste drie goals.

Het werd een eerder ingetogen gala-avond in het Koning Boudewijn. Te defensief, die nobody's uit Cyprus. Te desolaat, die Heizelvlakte. Al maakten de fans er zeker een leuke avond van. Te zegezeker ook, onze Duivels. Zeker na de snelle goal van Eden Hazard. Een beetje naar het beeld van de 'Caje' die de symbolische fakkel overdroeg aan Jan Vertonghen als nieuwe recordinternational: sober, met een ingekaderd shirt. Dan was het voor de match wat meer rock&roll: een snoodaard had de trolley van feestneus Jan uit de spelersbus ontvreemd. We gokken op Eden. Vertonghen zocht vruchteloos, maar verloor er zijn cool niet bij.

Photo News

Nochtans had Martínez na de zware partij in Sarajevo voor enkele verfrissende namen gezorgd. De Bruyne, Mertens en een nochtans fitte Lukaku kregen rust. De nieuwe jongens stelden niet teleur. Tielemans charmeerde voor de pauze en bevestigde zijn sterke invalbeurt van zaterdag. Geen twijfel aan: Youri is er straks altijd bij in Rusland. Zette slim druk en lag zo met een balverovering ook mee aan de opener van Eden. Van zijn geplaatst afstandsschot droop de klasse af (1-0). Ook Thorgan Hazard was een lichtpunt. Je zou voor minder, wanneer je voor het eerst samen met je broer aan de aftrap staat op het internationale platform. Thorgan en Eden zochten elkaar ook geregeld - spijtig dat de hak van Eden op voorzet van zijn broer mislukte. Maar snel na de pauze was daar toch Thorgan, toen hij binnenwerkte na een weggebokst schot van Batshuayi (2-0). En nog was de Hazard-party niet afgelopen. Eden zette een goedkope penalty om voor zijn 7de goal van deze campagne en 20ste in totaal, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Pol Anoul en ene Erwin Vandenbergh.

BELGA Eden Hazard met de openingsgoal.

BELGA

Photo News Op strafschop maakte Eden er 3-0 van.

Het Belgische feestje kreeg een opstoot van adrenaline met de inbreng van eerst Lukaku en dan De Bruyne. Twaalf minuten had 'Red Rom' nodig om iedereen eraan te herinneren dat hij onze spits nummer één is en zeker niet een weer wat teleurstellende Batshuayi. Zijn tegenstander, Standard-verdediger Laifis, werd afgeschud alsof hij nog voor de U10 speelde. De 4-0 was een evenaring van het record van aantal gemaakte goals dat Duitsland in deze campagne voor elkaar kreeg: 43. Op naar het absolute record en de eerste van De Bruyne in deze campagne, maar daar stak de lijnrechter letterlijk een (vlaggen)stokje tussen. Hij keurde de 5-0 van Lukaku wegens nipt buitenspel af.

Photo News

Photo News

Photo News

AP

Photo News

Photo News