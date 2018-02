Hartverwarmend: 10-jarige Noord-Ierse fan van de Rode Duivels stuurt brief naar Roberto Martínez Mike De Beck

22 februari 2018

15u01 0 Rode Duivels Een 10-jarige Noord-Ierse fan van de Rode Duivels besloot enkele maanden voor het WK in Rusland niet bij de pakken te blijven zitten. De jonge knaap schoot in actie en pende een brief neer, gericht aan bondscoach Roberto Martínez, waarin hij zijn kennis over onze nationale ploeg tentoon spreidde. Het twitteraccount van de Rode Duivels kon dat niet zomaar laten passeren en liet al weten de brief door te spelen aan de bondscoach.

Als één land straks in Rusland de beker in de lucht mag steken, dan mag dat voor Charlie zeker België zijn. Het jongetje is verknocht aan ons land, en dan vooral aan onze nationale ploeg, en besloot het erop te wagen. In een brief aan Roberto Martínez hoopt de Noord-Ier meer te weten te komen over België. "Ik wil graag meer weten over je land, je cultuur en jullie tradities en ik wil ook graag meer weten over je team. Hoe ga je het team voorbereiden op het WK in Rusland? Ik heb geleerd dat ze in België drie talen spreken. Hello is hallo, Guten Morgen en bonjour", kent Charlie duidelijk zijn pappenheimers.

Waarna de jongeman zich op het voetbal richt. "Ook al ben ik een fan van Liverpool, mijn favoriete speler is toch Kevin De Bruyne. Ik weet dat Eden Hazard de kapitein is en dat de topschutter Romelu Lukaku is. Ik weet ook dat de speler met de meeste caps Jan Vertonghen is. Ik zou graag willen dat je me enkele leuke feiten stuurt over België. Veel succes in Rusland." Om dan uiteindelijk af te sluiten met "au revoir".

"Inspirerende woorden"

De boodschap is ondertussen bijna aangekomen. Op de officiële Twitterpagina van de Rode Duivels staat er alvast te lezen dat ze de brief aan Roberto Martínez zullen bezorgen. "We zijn erg blij dat we fans hebben in Noord-Ierland. We zullen je inspirerende woorden aan de coach laten zien. beloofd!" De jonge Charlie mag zich dus ongetwijfeld aan een antwoord van de bondscoach verwachten.

When a P6 footballing fanatic puts down on paper how much he loves the @BelRedDevils & presents it to the Principal as independent work over half-term...absolutely privileged to work with such brilliant minds & pro-active children! Charlie can’t wait for the @FIFAcom #worldcup🏆 pic.twitter.com/IDuqffarBX St. Colmans P.S.(@ stcolmansps) link

👏 Thx Charlie 😉

You know so much about us ! We are very pleased to have fans in Northern Ireland! You live in a beautiful country also 😊 We'll show your inspiring words to the coach. Promised ! 🤗 Do your best in school @stcolmansps 😁👨‍🎓 #REDTOGETHER 🇧🇪🔜 #WorldCup https://t.co/Mz9GznD10K BelgianRedDevils(@ BelRedDevils) link