Hard voor Boyata, een zwak voor één bepaalde Belg en een hekel aan Neymar: op bezoek bij Hugo Borst, de strafste voetbalcriticus van Nederland

30 juni 2018

07u30

Bron: Eigen berichtgeving 1 Rode Duivels Met veel ­sympathie en een beetje jaloezie ­kijken ze in ­Nederland naar de prestaties van de Rode Duivels op het WK. Helemaal geen kwelling voor Hugo Borst (56). De vaste studiogast bij de NOS heeft zelfs een zwak voor één ­bepaalde Belg. "Ik hoop dat De Bruyne de man van het toernooi wordt."

Schrijver, redacteur, columnist en voetbalcriticus. "Maar noem me geen analist. Ik let niet op looplijnen of spelpatronen. Ik kijk naar voetbal met mijn hart, mijn onderbuik." Misschien mist u Nederland niet op het WK, maar Nederland mist ook niets van het WK. De voetballiefhebber boven de Moerdijk komt ook zonder Oranje ruimschoots aan zijn trekken op de openbare omroep NOS. Hugo Borst is al eventjes niet meer weg te denken bij zo’n groot toernooi. Als er een WK ‘voetbal vatten’ zou zijn, was hij titelkandidaat. Borst benadert het spelletje niet als een optelsom van doelpunten en assists. Hij heeft het voor de schoonheid van een pass of de treurnis van een verdedigende blunder. We reserveerden een plekje naast hem op de ‘bank’ voor ­Engeland - België en lieten hem doen waar hij goed in is.

