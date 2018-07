Happy birthday, coach! 45 weetjes over de jarige Roberto Martínez NP/PJC/KTH

13 juli 2018

11u07 0 Rode Duivels Gelukkige 45ste verjaardag, coach. Om te vieren: per levensjaar één weetje over Roberto Martínez.

1. Werkte tijdens zijn eerste werkdag op de voetbalbond zó laat door dat hij bij zijn vertrek voor een gesloten deur stond. Toen het alarm afging, kwam de schoonmaakster hem bevrijden. Heeft sindsdien een sleutel.

2. Was in 2016 in beeld om trainer van Anderlecht te worden. Reisde zelfs naar Brussel voor een gesprek met Herman Van Holsbeeck, maar finaal kwam het niet tot een overeenkomst. Anderlecht opteerde toen voor René Weiler.

3. Is afkomstig uit Balaguer, waar zijn ouders nog steeds wonen en destijds een schoenwinkel hadden. Stak als kind in de achterkamer schoenen in de juiste doos en structureerde die tegen de muur.

4. Leerde zijn vrouw Beth Thompson, een Schotse, kennen tijdens zijn passage bij Motherwell. Ze kluste bij in een hotel, waar Martínez logeerde, en waar ze, ondanks het leeftijdsverschil van negen jaar, aan de praat raakten. Hebben één dochtertje: Luella (4).

5. Heeft in zijn woonkamer in Waterloo twee televisieschermen hangen. Eén om voetbal op te bekijken, één voor zijn vrouw. Er is ook een aparte tv-kamer voor voetbal, waar hij meerdere matchen tegelijk kan volgen.

6. Is een fan van Jason Derulo. Werd als manager van Everton gefilmd tijdens een optreden van de Amerikaanse zanger, terwijl hij uitbundig danste. De beweging met zijn schouder - probeer het vooral niet thuis - ging viraal.

7. Verliet als zestienjarige Balaguer om twee uur verderop, bij Zaragoza, prof te worden. Kon daar nooit doorbreken: speelde slechts 35 minuten in de Spaanse eerste klasse, een 2-2-gelijkspel bij Atlético Madrid.

