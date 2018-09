Hans in Wonderland: Vanaken bedeesd en geboeid op zijn "eerste schooldag" bij de Rode Duivels FDZ

05 september 2018

08u45 0 Rode Duivels "Spannend", noemde Hans Vanaken (26) zijn eerste dag bij de Rode Duivels. Verwondering alom. Een impressie.

"Welkom op de eerste persconferentie na het WK in Rusland."

Persverantwoordelijke Stefan Van Loock was blij om terug te zijn bij de Rode Duivels. Naast hem voor die eerste persconferentie: Hans Vanaken. Debutant bij de nationale ploeg. De middenvelder van Club Brugge schuifelde in het begin toch wat onwennig op zijn stoel. Om 14.30u gisterenmiddag was hij de parking van het Martin's Red Hotel in Tubeke opgereden. "Ik was een halfuurtje te vroeg", klonk het verlegen. "Je weet nooit wat er kan gebeuren in België, met al die files."

In zijn valies: voetbalschoenen en scheenlappen. "De rest krijgt hij hier wel", lachte Van Loock.

