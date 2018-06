Haalt Kompany het WK? Verdediger werkt als een bezetene aan zoveelste rentree ODBS

09 juni 2018

18u42

Bron: vtmnieuws 0

Als een bezetene, zo lijkt Vincent Kompany onder assistentie van opperkinesist Lieven Maesschalck te werken aan zijn race om fit te geraken voor het WK. De Rode Duivel, die onderstaand filmpje op zijn InstagramStories zette, viel exact een week geleden uit in de oefeninterland tegen Portugal met een liesblessure. Een scan bracht niet meteen duidelijkheid rond de juiste duur van zijn onbeschikbaarheid, waarna Roberto Martínez hem maandag toch opnam in zijn selectie. Over acht dagen, de dag voor Belgiës eerste WK-match tegen Panama, moet de bondscoach beslissen of hij Kompany bij de selectie houdt ofwel Laurent Ciman, zijn stand-in die tegen Egypte verrassend aan de aftrap stond, er toch bijpakt.