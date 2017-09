Haalt bondscoach Martínez Nainggolan morgen opnieuw bij Rode Duivels? 17u16

Bron: Belga 43 Photo News Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez maakt morgenmiddag (12u) in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn selectie bekend voor het tweeluik tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel), op de laatste twee speeldagen in WK-kwalificatiegroep H.

De vraag is of de Spanjaard Radja Nainggolan opnieuw bij de selectie haalt in de laatste interlands met inzet van dit jaar. Eind augustus ontplofte de bom toen Martínez Nainggolan niet opnam in zijn selectie voor Gibraltar en Griekenland. Een teleurgestelde Nainggolan zei in een eerste opwelling te stoppen met de nationale ploeg, hetgeen hij later ontkende. Ook eind vorig jaar werd de 29-jarige middenvelder al eens uit de selectie gelaten. Volgens de bondscoach ging het echter niet om een disciplinaire maatregel, maar intussen is het wel duidelijk dat de relatie tussen Martínez en de Roma-middenvelder onder hoogspanning staat.



De Rode Duivels kunnen Nainggolan echter goed gebruiken, zeker nu er achter de namen van centrale middenvelders zoals Marouane Fellaini (kuitblessure) en Mousa Dembélé (enkel) vraagtekens staan, en Youri Tielemans niet van de bank geraakt bij AS Monaco. Achterin is Vincent Kompany dan weer een twijfelgeval. Vince The Prince speelde niet meer sinds hij in de aanloop naar de interland in Griekenland moest afhaken omdat hij tegen Gibraltar een trap had geïncasseerd. Voorin is Christian Benteke enkele weken out, middenvelder Nacer Chadli herstelt van een blessure aan de hamstrings. Meer dan waarschijnlijk voert Martínez dus enkele wijzigingen door in zijn selectie.



Sinds de 1-2 overwinning van begin deze maand in Griekenland zijn de Rode Duivels al zeker van de groepswinst en de bijhorende rechtstreekse kwalificatie voor de eindronde van komend jaar in Rusland en dus zal de bondscoach geen risico's willen nemen met zijn spelers. Toch staat er op sportief vlak nog heel wat op het spel, want bij de WK-loting op 1 december in het Kremlin in Moskou wordt er gekeken naar de FIFA-ranking van 16 oktober, de eerstvolgende ranking na afloop van de kwalificatiefase. Op de ranking van september waren de Duivels naar de vijfde stek gestegen, de landen uit de top zeven krijgen een beschermde status als reekshoofd. Bosnië zal dan weer met het mes tussen de tanden aantreden, want zij moeten punten pakken om hun tweede plaats vast te houden om zo alsnog een stek in de barrages af te dwingen. Gelukkig voor de Belgen wordt de wedstrijd niet in het Bilino Poljestadion in Zenica gespeeld, maar wel in het kleinere Grbavicastadion in Sarajevo. In Zenica konden de Duivels nog nooit winnen. Bij hun laatste bezoek bleven ze er eind 2014 steken op een 1-1 gelijkspel, niemand minder dan Nainggolan scoorde toen het Belgische doelpunt.



Voor Martínez wordt het niet de laatste selectie van het jaar, in november werken de Rode Duivels nog twee oefenwedstrijden af. In principe komen dan Japan en Mexico naar ons land, al is dat nog niet helemaal zeker. De twee thuiswedstrijden dienen als vervanging voor de geschrapte Azië-trip.

