Gulle Hazard biedt recordman Vertonghen aanvoerdersband, maar die bedankt Rudy Nuyens

09u24 0 Photo News Rode Duivels Als het van Eden Hazard had afgehangen, droeg Jan Vertonghen in Bosnië-Herzegovina en tegen Cyprus de aanvoerdersband. De sterspeler van Chelsea, sowieso een gulle jongen, besprak zijn plan voor de interland met Vertonghen, maar die bedankte vriendelijk: "Het siert hem, maar ik heb die ambitie niet. Eden is onze aanvoerder."

Dat de evenaring van het interlandrecord van Jan Ceulemans zijn ploegmaats niet onberoerd liet, bleek voor de match in Bosnië, toen Hazard op Vertonghen afstapte. "Eden bood mij de aanvoerdersband aan", vertelde Vertonghen. "Maar dat soort dingen hoeft voor mij helemaal niet. Ik las zelfs ergens dat ik gevraagd zou hebben om dinsdag met een shirt te spelen met nummer 97. Mensen die mij kennen, vragen mij dan: 'Jan, wat is dat?' Ik wist daar helemaal niks van. Het zijn allemaal fabeltjes, want ik wil gewoon mijn wedstrijd spelen als de speler die ik in de vorige 95 interlands was."

"Eden is onze aanvoerder, ik heb de ambitie niet om nu die aanvoerdersband te dragen. Niet in Sarajevo en ook tegen Cyprus niet. Het is heel vriendelijk van Eden dat hij dat wou doen, dat siert hem. Ik heb hem daarvoor ook bedankt."

Photo News