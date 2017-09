Guardiola: "Kompany zal niet spelen. Hij zal de dokters bezoeken en terugkeren" YP

Bron: Belga 1 Photo News Rode Duivels Bondscoach Roberto Martinez selecteerde vrijdag 27 Rode Duivels voor de laatste twee WK-kwalificatieduels, tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel). Toch is het nog niet zeker of de voltallige selectie fit geraakt voor het tweeluik. Vincent Kompany, Nacer Chadli en Marouane Fellaini sukkelen nog met blessures.

Voor Chadli, die sinds het begin van het seizoen met een spierblessure aan de kant staat, lijkt er licht aan het einde van de tunnel te komen. De speler van West Bromwich Albion deed afgelopen maandag minuten op met het belofteteam van zijn club. Fellaini blesseerde zich dan weer vorig weekend in de match tegen Southampton. De middenvelder van Manchester United moest woensdag verstek laten gaan voor de Champions League-match tegen CSKA Moskou.





En dan is er nog Vincent Kompany. De skipper van Manchester City liep eind augustus tegen Gibraltar een op het eerste gezicht lichte kuitblessure op, maar hij is nog altijd niet speelkaar. "We zullen de fitheid van Vincent, net als die van Nacer en Marouane, maandag analyseren", verduidelijkte Martinez. "Wat Vincent betreft is het niet zeker dat hij bij de groep blijft. Ik heb hem toch opgeroepen omdat ik het belangrijk vind om alle informatie over zijn blessure te hebben. Na onze onderzoeken op maandag zullen we meer weten." Ondertussen liet ook Pep Guardiola zich uit over de situatie van Kompany. "Kompany trainde geen enkele keer met ons deze maand. Hij zal de dokters bezoeken en terugkeren. Hij zal niet spelen."





Martinez zal sowieso niet kunnen rekenen op Mousa Dembélé en Christian Benteke, die out zijn. Benteke staat meerdere weken aan de kant met een knieblessure, terwijl Dembélé sukkelt met de enkel. "Maar volgens onze infomatie, zal Mousa niet onder het mes moeten", stelde Martinez gerust.





Ook er niet bij in Bosnië is Axel Witsel. De sterkhouder op het middenveld zit de laatste van twee schorsingsdagen uit na zijn rode kaart tegen Gibraltar. Eerder moest Witsel ook de match in Griekenland aan zich voorbij laten gaan. Tegen Cyprus is de speler van Tianjin Quanjian weer inzetbaar.

Hoewel de Rode Duivels hun ticket voor het WK van volgend jaar in Rusland al op zak hebben, staat er tijdens de laatste twee kwalificatieduels, tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel), meer op het spel dan louter de eer. "We willen telkens de volle buit pakken om op het WK reekshoofd te zijn", vertelde bondscoach Roberto Martínez.



Als de Belgen hun twee partijen winnen, zitten ze bij de loting zeker in pot 1. In het andere geval kan België zijn status als reekshoofd verliezen. "Maar dat zijn we niet van plan", legde de bondscoach uit. "Ons eerste doel was om ons te plaatsen voor het WK, en dat is gelukt. Nu vormt reekshoofd zijn ons mikpunt. Hoe het nadien dan precies uitdraait zullen we later wel zien. Lotingen zijn altijd onvoorspelbaar."



Acht landen genieten op de WK-loting van een beschermde status als reekshoofd. Als de Rode Duivels effectief als reekshoofd de potten ingaan, loten ze in principe drie op papier zwakkere tegenstanders. Al is dat erg relatief, want ons land kan dan nog altijd kleppers als Frankrijk, Spanje of Italië tegenkomen in de groepsfase.



In november trappen de Duivels hun WK-voorbereiding af met twee oefeninterlands in eigen huis tegen Mexico (10 november) en Japan (14 november). De Aziatische tournee waarvan sprake was gaat dus niet door. "Dat was een sportieve beslissing en geen financiële", verduidelijke Martínez. "Nu we ons WK-ticket op zak hebben willen we sparren tegen andere ploegen die al geplaatst zijn. Met Mexico en Japan treffen we twee tegenstanders met een volledig andere voetbalstijl dan de onze. Tegen dat soort landen oefenen vormt een geweldige kans."



Maar eerst werken Eden Hazard en co dus nog hun twee laatste WK-kwalificatiematchen af. Na de verplaatsing naar Bosnië volgt de thuismatch tegen Cyprus, waarvan de Belgische voetbalbond (KBVB) "een groot feest" wil maken om de WK-kwalifciatie met de fans te vieren. Net zoals bij de vorige campagnes zullen dj's na afloop voor de nodige sfeer zorgen.



De KBVB meldde voorts dat de training van maandag (17u30) in het Belgian Football Center in Tubeke open zal zijn voor het publiek.