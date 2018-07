Grootser dan Neymar: Hazardinho: "Ik zie je half juli in Moskou" Kristof Terreur

06 juli 2018

22u23 0 Rode Duivels De beste Braziliaan in Kazan: Hazardinho. Bij de verkenning van het veld knalde ‘Who’s the man?’ van de Killers door de boxen. Kevin, Romelu, Marouane, Nacer, maar ook Eden. Grootser dan Neymar.

Zinedine Zidane is zijn grote idool. Een Fransman. Toch haalde Eden Hazard niet de meeste inspiratie bij Zizou. Hij stal met de ogen van een Braziliaan. Eden Hazard draagt een reputatie met zich mee: niet de hardste werker. Toch niet als het op lopen aankomt. Geef hem echter een balletje en hij doet zijn ding. Als kind was hij uren en uren in de weer. Zelfs onder de loden zon om de nieuwste bewegingen van Ronaldinho in te oefenen. Zoals hij ze op een video had gezien. Hij bleef proberen. En proberen. Tot hij ze onder de knie had. Met een knipoog noemde hij zichzelf Hazardinho. Een bijnaam die nog altijd meegaat. Zelfs op het oefencomplex van Chelsea in Cobham – Cobham Cabana, volgens Hazard – hoor je medemaats het regelmatig kirren. Hazard, de Braziliaan in attitude en speelstijl, Belg op zijn paspoort. Dribbelaar met de glimlach op het gezicht zoals Ronaldinho.

Eden Hazards eerste helft vanavond in Kazan was er eentje om vingers en duimen van af te likken. Van beide handen. In balbezit prinsheerlijk. Vijf dribbels telden de statistiekenmachines. Alle vijf gelukt. 't Leek zo simpel allemaal. Fagner was een tegenstander naar zijn hand. Niet te groot. Genoeg ruimte geven. Hazard rolde hem op. En rolde er, als het moest, in achteruit nog eens over. Hij ging zelfs kopduels winnen – het kleine ventje wipt hoog op. Het enige wat ontbrak: een doelpunt. Hij gaf een goeie pass naar Fellaini. Na een goeie rush werd hij afgeblokt. Hij vergat een keer uit te halen aan de zestien. Breed spelen dacht hij. Aan de zestien is hij soms te gul, dat krijg je er nooit meer uit. Een balletje verdween tussen twee Braziliaanse benen: panna. Ze weken. En Hazard amuseerde zich. Applaus op alle banken.

Na rust verdween Hazard dertig minuten uit de match. Ballen raakten nauwelijks bij hem. In het slot, na de 1-2, kwam de klasse weer bovendrijven. Als aanspeelpunt dat het balletje bijhield. Zijn kont tussen man en bal duwde en fouten uitlokte. Die in blessuretijd vierde hij als een assist. De aanvoerder stak het kopje omhoog. Hij voelde dat het bijna binnen was. Nog een dribbel en een fout gooide hij er bovenop. Tijd winnen zoals het hoort.

En Neymar, de meest getalenteerde Braziliaan? Die blonk niet. Enkel in het slot haalde hij verwoestend uit. De lange arm van Courtois sloeg zijn schot uit de bovenhoek.

10 - @hazardeden10 completed all 10 of his dribbles against Brazil - the most dribbles attempted by a player with a 100% success rate in a World Cup match since 1966. Baller.#BRA #BEL #BRABEL #WorldCup pic.twitter.com/xMLaQVqiTa OptaJoe(@ OptaJoe) link

Hazardinho haalde zijn mooiste glimlach boven. Na een seizoen met ups and downs had hij van de Wereldbeker een hoofddoel gemaakt. "Afgesproken, ik zie je half juli in Moskou", zei hij na zijn laatste match bij Chelsea. De droom komt dichter.