GEZOCHT. Kinderen met Rode Duivel-voornaam Wij worden wereldkampioen! redactie

25 april 2018

10u58 1 Rode Duivels In kader van onze nieuwe campagne 'Wij worden wereldkampioen!', zijn we bij Het Laatste Nieuws op zoek naar kinderen die genoemd zijn naar één van onze Rode Duivels.

Dus heb jij één van je kinderen naar onze Rode Duivels genoemd en kunnen zij vandaag of morgen in Rode Duivel-outfit op foto? Aarzel dan niet en mail als de bliksem naar pieterjan.luyten@persgroep.be en wie weet schittert jouw kind zaterdag tussen de nieuwe generatie Rode Duivels in onze weekendkrant!