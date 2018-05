Gewezen Rode Duivels over contractverlenging bondscoach: "Martínez is de geknipte man om te oogsten in Rusland" DPB/SJH

18 mei 2018

11u12

Bron: Eigen berichtgeving 1 Rode Duivels Roberto Martínez heeft zijn contract als bondscoach van de Rode Duivels tot en met Euro 2020 verlengd. Een goede of slechte zaak? Wij legden ons oor te luister bij enkele ex-Rode Duivels.

Ceulemans: " Martínez doet veel meer dan van hem verwacht wordt"

Jan Ceulemans, 96-voudig Rode Duivel, vindt de contractverlening van Roberto Martínez zo dicht bij het WK een goed idee. "Met die bedenking dat hij eigenlijk nog alles moet bewijzen. Kwalificatiewedstrijden tellen niet, hé. Het is pas na een groot toernooi dat je een bondscoach echt kan oordelen", meent Ceulemans. "Maar tot nu toe horen we enkel maar positieve dingen over Martínez. Aangezien de grootste kanshebber als opvolger (Michel Preud'homme) lijkt weg te vallen, begrijp ik wel dat de voetbalbond nu al het contract verlengt. Als je tevreden bent en er zijn weinig andere mogelijkheden, moet je niet langer twijfelen."

Met een rampscenario in Rusland houdt de 'Caje' alleszins geen rekening. "En de voetbalbond duidelijk ook niet, getuige daarvan deze contractverlenging", aldus Ceulemans. "Als het dan echt zou mislopen, zullen de bond en Martínez wel een achterpoortje vinden. Maar tot nu toe hoor ik enkel positieve geluiden. De spelers zijn content van hem en Van Puyvelde en Verhaeghe zijn ook alleen maar lovend. Martínez doet veel meer dan van hem verwacht wordt. Hij gaat bij alle Belgische clubs op gesprek, gaat naar veel wedstrijden kijken en de resultaten zijn voorlopig goed. Zoals ik al zei, uiteindelijk tellen enkel de resultaten op een groot toernooi, maar op dit moment lijkt een contractverlenging mij wel een goed idee."

Sonck: "Martínez is de geknipte man om te oogsten in Rusland"

Wesley Sonck maakte zelf in 2002 het omgekeerde mee. Toen kondigde bondscoach Robert Waseige voor het WK in Japan en Zuid-Korea aan dat hij zou stoppen en trainer werd van Standard. "Ik vond dat toen erg jammer. De nationale ploeg draaide goed en de verstandhouding tussen spelers en bondscoach was optimaal. Uit goede bron weet ik dat Roberto Martínez erg goed ligt bij de spelers en de resultaten liegen er ook niet om. Dan is het een goed signaal om het contract nu al te verlengen, zo blijven speculaties tijdens het WK uit."

Maar wat als het in Rusland foutloopt en de Rode Duivels bijvoorbeeld al sneuvelen in de groepsfase? "Maar waarom zou de nationale ploeg het slecht doen op het WK? Misschien moeten wij als pers, analisten en fans eens stoppen met té realistisch te zijn", aldus Sonck. "Soms zijn we te negatief gewoon. Wie zou het beter kunnen doen op dit moment dan Martínez? Sowieso is bondscoach de moeilijkste job, want één wedstrijd kan je carrière maken of kraken. Preud'homme? Waarom zou die het beter doen? Ik denk dat Martínez de geknipte man is om te oogsten in Rusland. Daarna zien we wel weer verder. Ik blijf erbij: om optimaal te presteren op het WK is het goed dat zijn contract nu al verlengd is."

De Vlieger: "Goede zaak voor continuïteit"

"Dit was niet aangekondigd en is daarom ietwat verrassend, maar we moeten er ook niet meer van maken dan het is. Ik kan begrijpen dat ze dit doen. Het zorgt voor duidelijkheid en het is een pluspunt om zo aan het WK te beginnen. Het is ook een goede zaak voor de continuïteit. De WK-campagne is de basis voor deze beslissing, alleen weet je niet wat voor dimensie het WK zélf straks brengt, maar laat ons van het positieve uitgaan."

"Ik denk dat die contractverlenging een goede keuze is. Als de intentie er is en beide partijen met mekaar verder willen, dan is dit daar een logische gevolg van. Ze zijn er zich ook wel van bewust dat een WK nog consequenties kan hebben."

"Wat als het straks op het WK misloopt? Dat is een typische journalistenvraag. Wat als het goed loopt? Als je van die negatieve gedachte vertrekt, kan je beter nooit een contract verlengen en niet vooruit kijken. Je mag niet te veel met een scenario met een slechte afloop bezig zijn. Als het WK straks een succes wordt, dan komen er misschien weer clubs uit de Premier League bij Martinez uit. Die optie is nu alleszins proper afgedekt. Op dat vlak kan je niet meer voor verrassingen komen te staan en dat is een goede zaak."

Van Meir: "Speculaties de kop ingedrukt"

"Ik ben verrast door het tijdstip. Er was altijd gezegd dat ze tot na het WK zouden wachten", luidt het bij Eric Van Meir. "Nadien had ik sowieso wel een verlenging verwacht. Vooral het moment verbaast me dus, maar als je er een beetje over nadenkt, is het een goede zaak. Zo worden meteen veel speculaties de kop ingedrukt. Nu is er zekerheid."

"Voor de rust in het elftal is dit goed. De vraagtekens die er waren of nog konden komen, zijn meteen weg. Dat is een positief signaal. Persoonlijk ben ik ook van mening dat deze bondscoach goed werk levert. Zijn hoogtepunt moet er straks in Rusland nog komen."

"Wat als het straks op het WK misloopt? Dan zal hij samen met de spelers verantwoording moeten afleggen, maar laten we daar geen rekening mee houden. De voetbalbond zal zich ongetwijfeld genoeg geïnformeerd hebben bij belangrijke spelers en mensen van de staf. Hier is een heel voorspel aan voorafgegaan. Die beslissing neem je niet zomaar. Op lange termijn met Martinez blijven samenwerken, lijkt mij een heel goed scenario."

Albert: "Duidelijk signaal"

Voormalig Rode Duivel Philippe Albert was verrast door de plotse verandering van koers bij de voetbalbond. Enkele weken geleden klonk het nog dat de KBVB zou wachten tot na het WK om het contract van Martínez te verlengen. "Ze zullen wel een goede reden hebben om van gedacht te veranderen zeker? Maar misschien is het goed dat er dan tijdens het WK geen vragen worden gesteld over de coach. Een contractverlenging een maand voor het WK is een duidelijk signaal", aldus Albert. "Maar als het in Rusland slecht afloopt, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Ik veronderstel dat er wel clausules in het contract zullen staan in dat geval. Op dit moment vind ik het wel een goed idee."

Albert, zelf Rode Duivel tussen 1987 en 1997, is er alleszins van overtuigd dat de contractverlening een positieve impact gaat hebben op de spelersgroep. "Er is een goede verstandhouding tussen spelers en coach. Hopelijk zien we daar het resultaat van op het veld. Maar uiteindelijk moeten de spelers op het veld hun verantwoordelijkheid nemen. Dat hebben ze in 2014 tegen Argentinië en in 2016 tegen Wales eigenlijk niet gebeurd. Zonder samenhorigheid kom je niet tot resultaten en daar kan Martínez zeker bij helpen."

Van Kerckhoven : "Focus op sportieve op WK"

"De resultaten van de laatste twee jaar zijn perfect. Als speler kan je daar dus alleen maar blij om zijn", vertelt Nico Van Kerckhoven. "Zo komt de groep niet voor verrassingen te staan. Het is geruststellend om aan het WK te beginnen zonder al te veel vragen over wie straks de coach wordt na het toernooi."

"Om de rust in de tent te bewaren is die contractverlenging zeker belangrijk. Tijdens het WK zal er al voldoende over de sportieve dingen gesproken worden. Nu is qua trainer de kogel al door de kerk en dan hoeft daar niemand nog over door te drammen. Het is sowieso beter om alle aandacht op het sportieve te houden en daar gaat een WK tenslotte om. Trainersperikelen zijn zo alvast van de baan."

"De bond rekent daarnaast op een goede afloop van het WK. De groepsfase overleven moet sowieso lukken, daarna moet je het match per match bekijken. We mogen vertrouwen hebben in deze selectie."