Gemiddelde wereldkampioen was 27,5 jaar, net als Duivels nu: (leef)tijd om te oogsten

09 juni 2018

10u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels De gemiddelde wereldkampioen sinds 1930 is 27,5 jaar. Laat dat nu net exact de leeftijd van de Rode Duivels zijn. Het is het moment om te oogsten - voor deze lichting overrijp wordt.

"You can't win anything with kids."

De Rode Duivels hebben zich lang kunnen verstoppen achter de boutade van de Engelse analist Alan Hansen. Op het WK 2014 was er naast de voetbalbejaarde Daniel Van Buyten (36) en bankzitter Nicolas Lombaerts (29) geen veldspeler ouder dan 28.

Met kinderen win je geen toernooien.

Vier jaar later zijn de Rode Duivels gemiddeld 27,56 jaar oud. Bezwaarlijk nog 'kids' te noemen, dus. Meer nog: een analyse van de WK-geschiedenis wijst uit dat het voor deze generatie hét moment is om resultaten te boeken. Gemiddeld waren alle ploegen die ooit wereldkampioen zijn geworden... 27,5 jaar oud.

