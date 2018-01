Geen stormloop voor Belgische tickets voor WK van komende zomer in Rusland Redactie

15u05

Bron: Belg 6 BELGA Axelle Despiegelaere, een opgemerkte verschijning tijdens het WK in Rusland. Rode Duivels 152 dagen voor de start van het WK voetbal in Rusland (14 juni - 15 juli) hebben in totaal 1.464 Belgische supporters een ticket aangevraagd voor een van de drie groepswedstrijden van de Rode Duivels. 215 Belgische fans hebben zich geregistreerd voor een ticket voor de finale, op 15 juli in het Luzhnikistadion in de hoofdstad Moskou. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) omtrent de ticketverkoop.

Voor de openingswedstrijd van de Belgen tegen Panama op maandag 18 juni in het olympisch stadion van Sotsji werden er nog maar 194 tickets aangevraagd door Belgische supporters, in totaal zijn er 2.336 plaatsen beschikbaar. De Belgische fans hebben momenteel dus meer interesse in de finale. Voor België-Tunesië op zaterdag 23 juni in het stadion van Spartak Moskou kwamen er 515 aanvragen binnen. Daar zijn er 2.211 plaatsen beschikbaar. Voor de clash tegen Engeland in de Russische exclave Kaliningrad op donderdag 28 juni op de slotspeeldag van de groepsfase hebben 755 fans tickets aangevraagd. De Baltika Arena in Kaliningrad is kleiner en dus zijn er daar slechts 1.419 plaatsen voor Belgische supporters. In totaal zijn er dus nog ongeveer 4.500 tickets beschikbaar.

Vlak na de WK-loting van begin december in Moskou anticipeerde de Belgische bond al door de Wereldvoetbalbond FIFA te vragen extra tickets vrij te maken voor de groepswedstrijden. Er werd toen vooral gevreesd dat er voor de groepswedstrijd tegen Engeland niet genoeg tickets zouden zijn. Kaliningrad ligt in vogelvlucht op 1.160 kilometer of twee uur vliegen verwijderd van Brussel. Brussels Airlines maakte bovendien medio vorige maand reeds bekend rechtstreekse vluchten in te leggen tussen Brussel en de speelsteden. Ongeveer vijf maanden voor de start van het WK zijn voor de groepswedstrijd tegen Engeland nog maar iets meer dan de helft van de beschikbare tickets aan de man gebracht, waardoor er mogelijk geen extra tickets nodig zijn.

Supporters hebben echter nog tijd om tickets te bestellen voor de Belgische vakken. Het eerste deel van de tweede verkoopfase loopt nog tot 31 januari, het tweede deel start op 13 maart en eindigt op 3 april. In de derde verkoopfase kunnen er tickets aangekocht worden van 18 april tot 15 juli, de dag van de finale.