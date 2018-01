Geen Neymar, wel Salah en Ruiz: Rode Duivels grijpen naast topaffiche tegen Brazilië op Wembley Rudy Nuyens

30 januari 2018

10u22 0 Rode Duivels Ei zo na hadden de Rode Duivels voor het WK in Rusland een oefeninterland tegen Brazilië gespeeld op Wembley, maar om financiële redenen gaat die affiche niet door. Egypte en Costa Rica maken het Belgisch voorbereidingsprogramma compleet.

Eerder konden we al meegeven dat de Rode Duivels op 27 maart Saoedi-Arabië bekampen in het Koning Boudewijnstadion en dat Europees kampioen Portugal op 1 juni te gast is in Brussel. Als alle details de volgende dagen geregeld geraken, wordt België-Portugal gevolgd door thuiswedstrijden tegen Egypte (op 6 juni) en Costa Rica (op 10 juni).

Niet naar Wembley

Roberto Martínez had graag gezien dat de Rode Duivels in de aanloop naar het WK naast Portugal een tweede land uit de top 10 van de FIFA-ranking zouden bekampen. Dat opzet slaagde ei zo na, twee weken geleden was er bijna een akkoord om op 11 juni een oefeninterland tussen Brazilië en België te organiseren op Wembley. Het Engelse bedrijf Pitch was vergevorderd met de organisatie van die match. De Belgische bond zou vrede nemen met de verplaatsingskosten, het verblijf in Londen en een premie voor de spelers, terwijl Brazilië een bedrag tussen 1,5 en 2 miljoen euro zou opstrijken.

Naast de sportieve waarde van deze affiche kort voor het WK, zag de Belgische voetbalbond mogelijkheden om via sponsors munt te slaan uit deze wedstrijd, die vele duizenden Belgische fans naar Wembley moest lokken. Uiteindelijk sprong de deal aan Braziliaanse kant af. Onder meer ten gevolge van een machtsstrijd binnen de Braziliaanse voetbalbond kon er geen financieel akkoord gevonden worden, waarbij ook de kosten voor de huur van het Wembleystadion gedekt waren.

Toen duidelijk werd dat de topaffiche tegen Neymar en co in het water viel, koos Roberto Martínez resoluut voor tegenstanders die vergelijkbaar zijn met WK-opponenten van de Rode Duivels in de groepsfase. Daarom worden de laatste details afgewerkt van een akkoord met Egypte, dat de Rode Duivels moet voorbereiden op het WK-duel met het Noord-Afrikaanse Tunesië. Verwacht wordt dat er eerstdaags een akkoord bereikt wordt om deze interland. Het laatste bezoek van Egypte aan Brussel dateert van 1999, toen de Noord-Afrikanen met 0-1 wonnen.

Vertrek op 13 juni

De onderhandelingen met Costa Rica om de Rode Duivels een 'uitwuifwedstrijd' te bezorgen in Brussel, zijn nagenoeg helemaal afgerond. Costa Rica moet de Rode Duivels voorbereiden op het WK-duel met Panama. België speelde eerder één keer tegen Costa Rica. Kort voor het WK 2002 maakte Bart Goor de enige goal in een oefenduel in het Japanse Kumamoto. Het vertrek van de Rode Duivels naar Rusland is voorzien op 13 juni, vijf dagen voor de eerste match tegen Panama.

Oefenmatchen

di 27 maart België - Saoedi-Arabië

vr 1 juni België - Portugal

wo 6 juni België - Egypte

zo 10 juni België - Costa Rica