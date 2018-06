Geen bezoek aan de Heizel voor Cristiano Ronaldo, wel deugddoende vakantie met zijn Spaanse schone MDB

De vele Belgische fans die Cristiano Ronaldo graag aan het werk willen zien in het Koning Boudewijnstadion, worden morgen niet op hun wenken bediend. De Portugese superster geniet na de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool van een deugddoende vakantie. Geen oefenpot met zijn Portugal tegen de Rode Duivels dus. 'CR7' vertoeft dezer dagen namelijk in het Spaanse Malaga aan de zijde van zijn 23-jarige Spaanse vriendin Georgina Rodriguez.

Ronaldo wordt pas in de loop van volgende week in Lissabon verwacht, niemand lijkt echter de exacte datum te kennen. "Natuurlijk is onze aanvoerder erg belangrijk in onze groep", gaf verdediger José Fonte, ploegmaat van Yannick Carrasco bij het Chinese Dalian Yifang, toe. "We hopen dat hij zo snel mogelijk aansluit. Hij is de beste speler ter wereld en elk team heeft zijn beste speler nodig."