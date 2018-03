Geeft ook u De Bruyne en Lukaku de hoogste punten na overtuigende zege tegen Saoedi-Arabië? Pieter-Jan Calcoen

27 maart 2018

22u47 0 Rode Duivels Tegen Saoedi-Arabië wonnen de Rode Duivels makkelijk met 4-0, maar dat zorgde niet voor een overvloed aan uitblinkers. Enkel Lukaku en De Bruyne (na rust) maakten indruk. Bent u het eens met hun punten? Hieronder kan u de Belgen een individuele beoordeling geven.

Mignolet 6

't Was er niet aan te zien dat hij veelal bankzitter is. Coachte voortdurend en was op geen fout te betrappen - kon ook moeilijk, met zo weinig pogingen.

Alderweireld 5

Zou het aan een een gebrek aan ritme liggen na zijn blessure? Feit is dat hij veel beter kan: te veel afval, met zelfs af en toe gevaarlijk balverlies.

Kompany 6

Kende een saaie avond - het was voetballen in een zetel. Het werd bij momenten zelfs zo slaapverwekkend dat hij mee in de aanval trok.

Vertonghen 6

Na 99 interlands weet een mens wel wat hij aan Vertonghen heeft. Sober, scherp en betrouwbaar, met soms offensieve impulsen. Kortom: zoals verwacht.

Meunier 5

Tegen zó een tegenstander hadden we meer diepgang verwacht. Speelde te vaak op zeker, wat eigenlijk tegen zijn natuur is.

Witsel 6

Ging tot drie keer toe zijn kans met een afstandsschot. Succes bleef uit: telkens stond een bezoeker in de weg. Voorts goed, zonder meer.

De Bruyne 7

De wangen kleurden rood - zó veel liep hij. Voor rust was het vervolg niet altijd even geweldig, maar herpakte zich na de pauze. Knappe treffer.

Carrasco 6

Fantastisch was het zeker niet, maar Carrasco had op zijn minst goesting. Had altijd moeten scoren oog in oog met de doelman. Besloot evenwel te slap.

Mertens 5

Brussel is Napels niet. Loopt het in de Serie A vanzelf, dan was het gisteren altijd net niet. Zag een doelpunt afgekeurd voor buitenspel.

E. Hazard 6

Bood Lukaku op mooie wijze de 2-0 aan, maar die flitsen waren te zeldzaam. Trapte onbegrijpelijk op de lat toen de keeper al geklopt was.

R. Lukaku 8

Veruit de beste Belg, met zijn twee goals en een assist als uitschieters. Had wel meer kunnen scoren. Ook als rustpunt erg nuttig, met vaak goeie voortgang.

INVALLERS

Vermaelen 6

Mocht de speaker niet afgeroepen hebben dat hij Kompany had vervangen, we hadden het niet gemerkt. Da's een goed teken voor een verdediger.

Limbombe 5

Leek bij zijn debuut onder de indruk. Stond erbij en keek ernaar: werd niet vaak betrokken in het spel en nam ook zelf weinig initiatief.

Nainggolan 6

Wat hij ook deed, applaus kwam er sowieso. Betrad het veld met de bedoeling zich te tonen - hij eiste elke keer de bal op. Bedrijvige invalbeurt.

Batshuayi 6

Kon een vervolg breien aan zijn droomstart bij Dortmund, met een beheerste afwerking voor de 3-0. Een deviatie ging voorlangs.

Mirallas 6

Die weinige speeltijd moet hem, tijdens zijn vormdip, deugd gedaan hebben. Het had nog mooier kunnen worden als zijn kopbal binnen was gegaan.

Dembélé -

Kreeg, ondanks zijn geweldige laatste wedstrijden bij Tottenham, slechts zes minuten. Op basis daarvan kun je moeilijk iemand beoordelen.