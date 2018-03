Geef ook jij De Bruyne en Lukaku de meeste punten na overtuigende zege tegen Saoedi's? Pieter-Jan Calcoen

27 maart 2018

22u47 0 Rode Duivels Tegen slappe Saoedi's -wat hebben zij straks te zoeken op een WK?- boekte België een makkelijke 4-0 zege. Martínez startte met zo'n beetje zijn sterkste basiself, al was het pas na de pauze met de intrede van nieuwe jongens dat het voetbalplezier in het elftal sloop. Uiteindelijk overtuigden vooral Lukaku met zijn twee goals en zeker ook De Bruyne, met twee assists en een knap doelpunt. Hieronder kan jij de Duivels een individuele beoordeling geven.

Mignolet 6

't Was er niet aan te zien dat hij veelal bankzitter is. Coachte voortdurend en was op geen fout te betrappen - kon ook moeilijk, met zo weinig pogingen.

Alderweireld 5

Zou het aan een een gebrek aan ritme liggen na zijn blessure? Feit is dat hij veel beter kan: te veel afval, met zelfs af en toe gevaarlijk balverlies.

Kompany 6

Kende een saaie avond - het was voetballen in een zetel. Het werd bij momenten zelfs zo slaapverwekkend dat hij mee in de aanval trok.

Vertonghen 6

Na 99 interlands weet een mens wel wat hij aan Vertonghen heeft. Sober, scherp en betrouwbaar, met soms offensieve impulsen. Kortom: zoals verwacht.

Meunier 5

Tegen zó een tegenstander hadden we meer diepgang verwacht. Speelde te vaak op zeker, wat eigenlijk tegen zijn natuur is.

Rode Duivels Witsel 6

Ging tot drie keer toe zijn kans met een afstandsschot. Succes bleef uit: telkens stond een bezoeker in de weg. Voorts goed, zonder meer.

De Bruyne 7

De wangen kleurden rood - zó veel liep hij. Voor rust was het vervolg niet altijd even geweldig, maar herpakte zich na de pauze. Knappe treffer.

Carrasco 6

Fantastisch was het zeker niet, maar Carrasco had op zijn minst goesting. Had altijd moeten scoren oog in oog met de doelman. Besloot evenwel te slap.

Mertens 5

Brussel is Napels niet. Loopt het in de Serie A vanzelf, dan was het gisteren altijd net niet. Zag een doelpunt afgekeurd voor buitenspel.

E. Hazard 6

Bood Lukaku op mooie wijze de 2-0 aan, maar die flitsen waren te zeldzaam. Trapte onbegrijpelijk op de lat toen de keeper al geklopt was.

R. Lukaku 8

Veruit de beste Belg, met zijn twee goals en een assist als uitschieters. Had wel meer kunnen scoren. Ook als rustpunt erg nuttig, met vaak goeie voortgang.

INVALLERS

Vermaelen 6

Mocht de speaker niet afgeroepen hebben dat hij Kompany had vervangen, we hadden het niet gemerkt. Da's een goed teken voor een verdediger.

Limbombe 5

Leek bij zijn debuut onder de indruk. Stond erbij en keek ernaar: werd niet vaak betrokken in het spel en nam ook zelf weinig initiatief.

Nainggolan 6

Wat hij ook deed, applaus kwam er sowieso. Betrad het veld met de bedoeling zich te tonen - hij eiste elke keer de bal op. Bedrijvige invalbeurt.

Batshuayi 6

Kon een vervolg breien aan zijn droomstart bij Dortmund, met een beheerste afwerking voor de 3-0. Een deviatie ging voorlangs.

Mirallas 6

Die weinige speeltijd moet hem, tijdens zijn vormdip, deugd gedaan hebben. Het had nog mooier kunnen worden als zijn kopbal binnen was gegaan.

Dembélé -

Kreeg, ondanks zijn geweldige laatste wedstrijden bij Tottenham, slechts zes minuten. Op basis daarvan kun je moeilijk iemand beoordelen.