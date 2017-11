Gedeeld topschutter aller tijden van de Rode Duivels, maar toch vindt Lukaku zichzelf (nog) niet de beste Belgische spits ooit Rudy Nuyens

20u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 photonews Vandenbregh, Lukaku en Nilis. Rode Duivels Romelu Lukaku heeft op zijn 24ste het doelpuntenrecord van Paul Van Himst en Bernard Voorhoof bij de Rode Duivels al geëvenaard, maar hij zet zichzelf nog niet op één als beste Belgische spits aller tijden. Die eer schenkt hij aan Luc Nilis.

Hij is pas 24, maar nu al heeft hij het record van 30 interlandgoals van Van Himst en Voorhoof geëvenaard. Als hem de vraag gesteld wordt waar hij zichzelf daarmee plaatst in de lijst van beste Belgische spitsen aller tijden, schiet Romelu Lukaku aanvankelijk in een onbedaarlijke lach. "Oh my god!", roept hij uit. Maar dan neemt hij de tijd om na te denken.

"Wie is er al topschutter geweest in het buitenland? Luc Nilis toch hé?", klinkt het na een aantal seconden bedenktijd. "Vandenbergh ook bij Lille? Niet? Alleen in België? Als ik topschutter word in de Premier League, zet ik mezelf op één. Het is niet dat de goals bij de nationale ploeg niet meetellen, daarom zet ik me nu al zeker in de top drie. Maar op één? Dan gaat het voor mij ook om het prestige van scoren in het buitenland. Daarom zet ik Nilis op één, hij verdient dat respect van mij."

"Toen ik bij Anderlecht zat, begon iedereen al over de trap van Luc Nilis", vertelt Lukaku. "Ik heb toen een aantal video’s van hem bekeken, dat was indrukwekkend. Als zelfs Ronaldo zegt dat Luc Nilis de beste spits is waarmee hij heeft samengespeeld, dan weet je genoeg. Daarom zet ik hem op één.»

Als international doet Romelu Lukaku met zijn 30 goals nu al beter dan Lionel Messi en Cristiano op dezelfde leeftijd. "Maar dat zijn spelers die op clubniveau alles hebben gehaald wat je op clubniveau wil behalen", zegt Lukaku. "En niet één keer, maar meerdere malen. Dat ik voor mijn land zoiets bereikt heb, is wel top. Maar uiteindelijk gaat het om prijzen pakken. Ik ben een spits, ik wil altijd scoren. Maar ik wil ook wel prijzen winnen. Vandaar dat ik ook de stap heb gezet om naar Manchester United te gaan, om mijn droom te realiseren. Misschien lukt dat ook met de Rode Duivels, maar het zal er vanaf hangen hoe we ons de komende maanden ontwikkelen."

De samenwerking met Eden Hazard verloopt momenteel prima. "Maar vergeet ook Mertens niet", zegt Lukaku. "Dries geeft mij zoveel goeie ballen. Het is gewoon top dat ik twee spelers van zo’n topkwaliteit zo dicht bij mij heb. Als ik een beetje aan de kant ga zwerven, weet ik dat zij in de box komen. En als de keeper een schot van mij lost, staan zij altijd klaar. Zij weten ook: als ze hun mannetje voorbij gaan, wacht ik in de box als een jachtluipaard dat op zijn prooi afgaat. Dat is iets wat we samen hebben."

Lukaku speelde tegen Mexico in het veldspel één van zijn beste matchen voor de Rode Duivels. Hij was goed in de combinatie en dook telkens op het goeie moment voor doel op. "In mijn tweede jaar bij Everton heb ik met Roberto Martínez een heel jaar op loopacties in de box gewerkt", vertelt Lukaku. "Twee keer per week deden we video-analyses van een uur van bepaalde spitsen die goed in de box waren. Ik bekeek die video’s met hem in zijn bureau, daarna werkte ik drie keer per week een uur af in de box. Het eerste jaar waarin ik 25 goals maakte, deed ik dat omdat ik mezelf in de box perfect los kon maken van de verdedigers. Sindsdien heb ik daar constant op gewerkt, nu héb ik dat gewoon. (lacht) Eigenlijk was dat iets wat ik moest aangeleerd hebben op mijn 16, maar het ging toen zo snel voor mij dat ik op sommige details niet kon werken als spits."

Lukaku herinnert zich nog goed van welke spits hij het meest opstak bij die video-analyses. "Hugo Sanchéz", zegt hij meteen. "Ik herinner me dat ik samen met Martínez een video van Sanchéz heb bekeken met 38 goals in één tijd. Dan bekeek ik die hele video, dan liet Martínez mij een halfuuur alleen. Dan kwam hij terug en vroeg hij me: ‘Wat heb je allemaal gezien?’. Het was precies als op school, dan moest ik uitleggen hoe Sanchéz zich vrijliep. Maar ook van Chicharito en Cavani leerde ik. Cavani vind ik persoonlijk indrukwekkend, voor mij is hij de beste in de box."

Lukaku steekt ook veel op van Thierry Henry. "Hij leert me meer op het vlak van acties buiten de box", zegt Lukaku. "Hoe ik me daar moet losmaken van de tegenstander, in welke zones ik de bal moet aannemen. Als een speler voor mij staat, zorg ik altijd dat ik de bal niet in een rechte lijn krijg, maar diagonaal. Zo kan ik terugkaatsen of de bal meteen meepakken in één-tegen-één. Of in de rug van de verdediging lopen, daar was Henry ook top in."

De spelers kregen de voorbije week veel vrije tijd van Roberto Martínez. Wat Lukaku betreft, iets wat voor herhaling vatbaar is. "Ik ga dan naar huis", vertelt Lukaku. "Dan zit ik met mijn moeder op de bank en bekijk ik wat shows. (lacht) Dat is vervelend, maar soms ook leuk. Ik denk dat het goed is dat de coach ons zoveel vrij laat. Dan geef je de spelers een soort verantwoordelijkheid. Onder ons hebben wij een afspraak: als je dom doet, zet je jezelf buitenspel. Niet alleen bij de trainer, maar ook bij ons. We hebben allemaal een druk programma, niemand kan tussendoor naar België komen om zijn familie te zien of eens bij zijn grootouders langs te lopen. De coach geeft ons gelegenheid om dat op ons gemak te doen. Dat is voor herhaling vatbaar, want heel wat spelers krijgen daar volgens mij een boost van."

