FT buitenland. Premier League krijgt vrouwelijke CEO - Solari tekent tot bij 2021 bij Real Madrid - Israëliër fluit België-IJsland De voetbalredactie

13 november 2018

22u45

Bron: Belga 0

Real Madrid geeft Santiago Solari contract tot 2021

Real Madrid heeft Santiago Solari officieel als nieuwe hoofdcoach aangesteld. De 42-jarige Argentijn kreeg een contract voor drie seizoenen, tot 30 juni 2021.

Maandag al meldde de Koninklijke Spaanse voetbalbond dat Solari als permanente coach werd ingeschreven. Dat was nodig omdat een interim volgens het bondsreglement maar twee weken mag duren. Een woordvoerder van Madrid bevestigde maandagavond dat Solari een kans ging krijgen als hoofdcoach. “Want we zijn heel tevreden over zijn werk en hij heeft die kans verdiend.”

Op 29 oktober werd Solari ad interim aangesteld als opvolger van Julen Lopetegui. Die moest opstappen na de pijnlijke 5-1 pandoering bij Barcelona. Voor de definitieve opvolging van Lopetegui deden de namen van onder anderen Antonio Conte, José Mourinho en Roberto Martinez de ronde. Met Solari aan het roer doet de Koninklijke het echter bijzonder goed. In vier duels, twee in de competitie, één in de beker en één in de Champions League, werd telkens gewonnen en dat met een doelsaldo van plus dertien (15-2).

Van 2000 tot 2005 speelde Solari zelf als middenvelder voor Real. Sinds 2013 was hij er als jeugdtrainer aan de slag en in 2016 werd hij coach van het B-elftal.

Udinese doet trainerswissel

Udinese heeft zijn Spaanse trainer Julio Velazquez aan de deur gezet. Het nummer zeventien in de Italiaanse Serie A stelde met Davide Nicola ook meteen een opvolger aan. Velazquez, 37, kwam pas begin dit seizoen toe bij Udinese. Eerder coachte hij onder meer Villareal, Murcia, Real Betis, Belenses en Alcorcon. Udinese kan met zijn negen punten maar drie ploegen achter zich houden na twaalf speeldagen. De laatste drie ploegen degraderen in Italië. De recentste zeven wedstrijden raapte de ploeg van voormalig Anderlecht-spelers Lukasz Teodorczyk en Bram Nuytinck zelfs maar één punt.

Davide Nicola is een Italiaan van 45, die eerder onder meer Livorno, Bari en Crotone trainde, en die laatste club in het seizoen 2016-2017 in de hoogste afdeling hield na een indrukwekkende remonte. Nicola zat ondertussen al elf maanden zonder werk.

Susanna Dinnage wordt eerst vrouwelijke CEO Premier League

Susanna Dinnage volgt in januari Richard Scudamore op aan het hoofd van de Engelse Premier League. Ze wordt daarmee de eerste vrouwelijke CEO van de Engelse voetbalcompetitie. Scudamore treedt binnenkort op 59-jarige leeftijd af, na liefst negentien jaar aan het roer van de Premier League.

Momenteel werkt Dinnage, 51, als ‘global president’ van televisiezender Animal Planet, onderdeel van Discovery. “Ik kijk er enorm naar uit om deze fantastische positie in te mogen nemen”, vertelt Dinnage op de website van de Premier League. “Het is een privilege om een dergelijke dynamische en inspirerende organisatie te mogen leiden.” Dinnage is nog maar de derde CEO van de Premier League, na Scudamore en zijn voorganger Rick Parry.

Israëli fluit België - IJsland

De Israëliër Orel Grinfeld is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen België en IJsland van donderdagavond op de voorlaatste speeldag in groep 2 van de A-divisie in de UEFA Nations League.

De 37-jarige Grinfeld leidde nooit eerder een wedstrijd van de Rode Duivels. Eind 2016 was hij wel de referee toen Racing Genk in de groepsfase van de Europa League met 0-2 ging winnen op bezoek bij het Italiaanse Sassuolo. Een jaar eerder zag hij Anderlecht met 2-1 verliezen bij Tottenham Hotspur.

Na het duel met IJsland volgt voor de Duivels nog de verplaatsing naar Zwitserland. De Zwitsers hebben momenteel in de groep evenveel punten, maar wel een wedstrijd meer op de teller. Als de Rode Duivels eerst van IJsland winnen, hebben ze drie dagen later in Luzern altijd genoeg aan een punt om zich te verzekeren van een stek in de halve finales. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil, is de kwalificatie in bepaalde scenario's nog mogelijk, dankzij de 2-1 zege van vorige maand in Brussel.