Franse bondscoach Deschamps deelt in WK-terugblik prik uit aan Rode Duivels: “Als het voetbal nu al dient om tierlantijntjes te laten zien” MDB

05 december 2018

14u47

Bron: Le Monde 0 Rode Duivels Didier Deschamps is nog een keer teruggekomen op de kritiek die Frankrijk moest slikken na hun gewonnen halve finale op het WK tegen België. ‘Les Bleus’ werden - om het zacht uit te drukken - niet bedolven onder de complimenten van hun tegenstrevers, maar nu slaat de Franse bondscoach terug. “We waren beter dan de rest, dat is de realiteit”, vertelt hij nu in Le Monde.

Bijna vijf maanden is het geleden dat Frankrijk zich in Moskou tot wereldkampioen kroonde. Of nog: zo goed als vijf maanden geleden doorprikten ‘Les Bleus’ de WK-droom van de Rode Duivels. Vooral de manier waarop schoot bij onze internationals in het verkeerde keelgat. “Liever verliezen met dit België, dan winnen met dit Frankrijk”, klonk het meteen na de verloren halve finale bij Eden Hazard. In de dagen die volgden werd uit beide supporterskampen de ene speldenprik na de andere uitgedeeld, maar ondertussen is de rivaliteit wel wat gaan liggen. Nu komt Didier Deschamps in een uitgebreid interview met Le Monde nog een keer terug op de commotie die toen ontstond. “Ik kader dat in hun enorme ontgoocheling”, vertelde de bondscoach. “Met een beetje afstand en een minimum aan luciditeit, zullen ze misschien beseffen dat we gevaarlijker waren dan hen. Trouwens, hoe hebben ze zich opgesteld tegenover Brazilië in de kwartfinale? Zoals wij dat tegen hen deden. Als het voetbal nu al dient om de bal te hebben en tierlantijntjes te laten zien...”

Met een beetje afstand en een minimum aan luciditeit, zullen ze misschien beseffen dat we gevaarlijker waren dan hen Didier Deschamps

Nadat hij als speler in 1998 in eigen land al wereldkampioen werd, deed Deschamps dat dit jaar als bondscoach nog een keer over. Dat het volgens sommigen niet met het meest aantrekkelijke voetbal gebeurde, wil Deschamps niet van weten. “In Rusland waren we het voorbeeld en de perfecte demonstratie van wat efficiëntie is. We eindigden het WK met veertien gemaakte doelpunten. In 2010 zijn de Spanjaarden wereldkampioen geworden met een esthetische speelstijl en ze hebben maar 8 keer gescoord. Voila. Wat is dat ‘hoog niveau’? Dat is wedstrijden en titels winnen. En dan die karikaturen van onze speelstijl... We waren beter dan de rest, dat is de realiteit”, sloot Deschamps dat hoofdstuk af.

(Lees hieronder verder)

De Franse selectiemeester boog zich ook nog over de Nations League. In dat nagelnieuw competitieformat wist zowel Frankrijk als België zich niet te plaatsen voor de halve finales. “Het is geen excuus, maar spelers zijn ook geen robots. Het is geen toeval dat de drie eerste ploegen van het WK zich niet plaatsten voor de halve finales.” Ook Kroatië stootte niet door naar de eindstrijd van de Nations League. De vicewereldkampioen van Rusland zakte in een groep met ook nog Engeland en Spanje zelfs naar de B-divisie. “De spelers hebben een beetje vakantie, een heel korte voorbereiding met hun club en zijn dan drie maanden lang geketend aan competities. De terugslag is onvermijdelijk, maar het is geen decompressie. Het is een psychologische en fysieke slijtage. Ik heb het als speler ook ervaren. Dat kan ik gebruiken in mijn analyse, hoewel ik naar mijn spelers toe nooit verwijs naar mijn verleden op het veld.”

Het is geen excuus, maar spelers zijn ook geen robots. Het is geen toeval dat de drie eerste ploegen van het WK zich niet plaatsten voor de halve finales Didier Deschamps over de Nations League