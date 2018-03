FOTOREEKS: de nieuwe uitshirts van onze Duivels zijn dus geel, maar hoe zag het tweede plunje van de nationale ploeg er door de jaren heen uit? YP

20 maart 2018

In navolging van het thuistenue presenteerden de KBVB en adidas vandaag ook het officiële nieuwe uittenue voor het Belgische nationale elftal, voor de FIFA World Cup 2018. De gele kleur van het tenue is geïnspireerd op het keepersoutfit uit 1984 en is een primeur; niet eerder speelde de ploeg wedstrijden in het geel. Wel vervaardigde Burrda, de vorige shirtsponsor, in de aanloop naar het vorige WK een geel exemplaar, maar daar werden nooit wedstrijden mee gespeeld.

De eerste wedstrijd waarin de Rode Duivels het nieuwe uitshirt zullen dragen is volgende week, in de oefenwedstrijd tegen Saoudi-Arabië op 27 november.

Inspiratie uit keeperstenue jaren ‘80

De inspiratie voor het nieuwe uitshirt komt van het keeperstenue dat tijdens het EK van 1984 in Frankrijk gedragen werd. Met dit retro-aspect in gedachten, zorgt de graphic op het shirt juist voor een progressieve touch. Samen met de ronde hals krijgt het shirt hiermee een moderne uitstraling. De namen en nummers op het shirt zullen in het zwart gedrukt worden. Het broekje heeft ook een zwarte kleur, waarbij de strepen aan de zijkant de Belgische driekleur completeren. Hetzelfde geldt voor de gele kousen, waarbij de zwarte en rode strepen dit effect geven.

Wij doken nog een keertje de geschiedenisboeken in en dit is hoe de uitshirts van onze Rode Duivels er er door de jaren heen uitzagen:

1986

1990

1995

1998

1999

2001

2003

2006

2009

2012

2013

WK 2014

Later in 2014

[PHOTO ALBUM] Our new @adidasfootball home & away kit ! https://t.co/zxKDJFH1ZH pic.twitter.com/2F4DbHjnFA Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link

EK 2016

2018