FOTO: jong en oud in de file voor Alderweireld Herkansing voor gemiste viering na EK Mathieu Goedefroy

02 augustus 2018

06u36 0

"Een goedmaker omdat ik er in Brussel niet bij kon zijn", lachte Toby Alderweireld toen hij gisteren opdook in zijn 'hometown' Ekeren. De Rode Duivel werd er gehuldigd door de burgemeester en mocht ook het 'Gouden Boek' van de gemeente handtekenen. De inwoners van Ekeren daagden massaal op en schoven geduldig aan voor een handtekening. "Dit vind ik leuk om te doen, een originele en ontspannende activiteit tijdens mijn vakantie. Na het WK heb ik anderhalve week helemaal niets gedaan, kwestie van tot rust te komen", aldus de verdediger, die omwille van een volgend jaar aflopend contract bij Tottenham aast op een transfer. Gisteren in Ekeren wilde hij er evenwel geen woord over kwijt. "Dit weekend vertrek ik gewoon terug naar Londen, want dan begint de voorbereiding bij mijn club. Ik ben zelf al een tijdje aan mijn conditie aan het werken, want ik wil er topfit staan." Waar Alderweireld wél over wilde praten was het vertrek van Graeme Jones. De T2 van de Rode Duivels verlaat de nationale ploeg voor een uitdaging bij West Brom. "Jammer, want hij lag goed in de groep bij ons. We gaan hem missen."